Messi depremi! Ayrılıyor...
"Messi'nin ocak transfer döneminde Barcelona'yı bırakacağı" haberleri Avrupa futbol gündeminde bir numaraya yerleşti.
Dün gece Juventus'a karşı kulübede başlayan Messi'nin keyifsiz hali ve kimseyle konuşmaması bu iddiaları daha da güçlendirdi.
YÖNETİME AYRILMAK İSTEDİĞİNİ BİLDİRDİ
Messi'nin, dünyayı şoke eden hamleyi resmen yaptığı ve devre arası ayrılacağı artık resmen dilleniyor. Yeni sözleşmeye henüz imza atmayan Arjantinli süperstar Lionel Messi'nin kulübüne takımdan ayrılmak istediğini yönetime resmen bildirdiği ifade ediliyor.
JUVENTUS'A KARŞI YEDEK BAŞLADI
Katalan basını Messi'nin gece boyu hocası Ernesto Valverde ile tek kelime konuşmadığını yazdı. Yıldız oyuncunun sebep olarak ise Katalunya'da yaşanan siyasi gelişmeleri gösterdi.
Barcelona'da sayısız kupa ve başarı kazanan yıldız oyuncunun Barcelona'dan sonraki durağının Manchester City olacağı konuşuluyor.
Messi dün gece Juventus maçında da yedek oturdu ve keyifsiz hali ile İspanyol basınına haber oldu. Gazeteler Şampiyonlar Ligi gibi her asist ve golün önemli olduğu bir arenada Ronaldo ile yarışan Messi'nin maça yedek başlamasını yadırgadı.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:41
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"Manchester City, Cenk Tosun'u izlemeye geldi"
Toplam 12
Yorum
Kartal Boşverin arkadaşlar VoLKii1907 ye yorum yazmayı. Adam makaleyi komple okumuş. Demekki iyi bir bjk taraftarı o da
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"Manchester City, Cenk Tosun'u izlemeye geldi"
Toplam 12
Yorum
ERKARTAL VARDAR OLMASIN AKLINA GELEN ..KISKANÇLIKTAN DÜBÜRÜN ŞİŞMİŞ SAZAN BUVSA EVABEVE HAYDİ KOŞ ŞAMPUANLIĞINI KUTLA
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Abdülkadir farkı
Toplam 4
Yorum
Şaban KUMAŞ Abdulkadir neden takımdan bıçak gibi kesildi bu çocuğun parlaması birilerini rahatsızmı etti Abdulkadir'i sahalarda görmek istiyoruz
Messi depremi! Ayrılıyor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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