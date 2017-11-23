"Bir Arda Turan kolay yetişmiyor"
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Anadolu Ajansı Editör Masası'nda yaptığı açıklamada Türkiye'nin futbolcu potansiyeli oludğnu söyledi ve Arda Turan'la ilgili de konuştu. Bak'ın Arda'yla ilgli yaptığı açıklama şöyle:
"Bir Arda kolay yetişmiyor. Bakıyorsunuz dünyanın en iyi takımlarından birinde oynuyor. Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz Rusya'da oynadı. Demek ki yetiştirme potansiyelimiz var. Bu yüzden alyapıya yatırım yapmamız gerekiyor. Bu işin meyvelerini almak zaman alıyor."
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:07
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hade len tıriikkkk renkli dünyamın renksiz insanı sen ya tiner fazla kaçırdın yada cehalet beynini yemiş,hele sen 7,8 yeme huyundan vazgeçte sonra konuş.TİNERR
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