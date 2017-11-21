Mesut Barça'da!

Arsenal ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mesut Özil’in Barcelona’ya imza atacağı ileri sürüldü. Daily Star, 29 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon Katalan ekibinin formasını giyeceğini yazdı

Uzun süredir Arsenal ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemeyen Mesut Özil, Barcelona yolunda... İngiliz ekibinin tüm tekliflerini reddeden 29 yaşındaki futbolcu için İngiliz Daily Star, önemli bir iddiada bulundu. Neymar'ın Paris Saint Germain'e gitmesinin ardından Liverpool'un yıldızı Philippe Coutinho'ya kanca atan Barça, İngiliz temsilcisinin bu oyuncu için 200 milyon euro bonservis istemesiyle transferi askıya almıştı. Katalan ekibinin bonservis bedeli olmaması nedeniyle Mesut Özil'in listenin ilk sırasına aldığı belirtilen haberde, sezon sonunda imzaların atılacağı ileri sürüldü.



KARŞILIKLI AŞK!

Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldız ile sözleşme yenilemek için tüm şartları zorladığı belirtilirken, Mesut Özil'in tekrar İspanya Ligi'ne (La Liga) dönmekte ısrarcı olduğu kaydedildi. 2010-2014 sezonları arasında Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu, gündeminde olduğu Barcelona'ya karşı da bir kez gol sevinci yaşamıştı. Bu sezon İngiltere Premier Lig'de 10 karşılaşmaya çıkan tecrübeli futbolcu, bu maçlarda 1 kez rakip fileleri havalanandırırken, 3 de asist yaptı. Dünya Kupası Elemeleri'nde de 2017'de 3 müsabakada forma giyen Mesut, birer gol ve asistlik performans sergiledi.