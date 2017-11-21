Mesut Barça'da!
Arsenal ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mesut Özil’in Barcelona’ya imza atacağı ileri sürüldü. Daily Star, 29 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon Katalan ekibinin formasını giyeceğini yazdı
KARŞILIKLI AŞK!
Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldız ile sözleşme yenilemek için tüm şartları zorladığı belirtilirken, Mesut Özil'in tekrar İspanya Ligi'ne (La Liga) dönmekte ısrarcı olduğu kaydedildi. 2010-2014 sezonları arasında Real Madrid forması giyen yıldız futbolcu, gündeminde olduğu Barcelona'ya karşı da bir kez gol sevinci yaşamıştı. Bu sezon İngiltere Premier Lig'de 10 karşılaşmaya çıkan tecrübeli futbolcu, bu maçlarda 1 kez rakip fileleri havalanandırırken, 3 de asist yaptı. Dünya Kupası Elemeleri'nde de 2017'de 3 müsabakada forma giyen Mesut, birer gol ve asistlik performans sergiledi.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 03:51
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"İntiharı düşündüm"
Toplam 7
Yorum
fbli Bir fanatik FB li olarak söylüyorum bunu Vanpersie senin kılın edemez adamsın be.
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Toplam 22
Yorum
Ahmet 54 Ayhan Akman ile ugrasmayin adam gibi adamdir gorevinfen terfi etmelidir direkt takimin basina gecmesi gereken kisi Ayhan Akman dir.
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Cenk Ergün: "Başkanımız benden teknik heyetin uyarılmasını istedi"
Toplam 17
Yorum
aykut kocaman aykut kocaman fark suni diyince demekki bildiği bişe var diyip çamur atmayı biliyorsun..ligi burda bitireceğiz derken bildiğin bişeymi var.!
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