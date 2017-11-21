 Arda Turan'ın yeni adresi belli oldu – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Arda Turan'ın yeni adresi belli oldu

    Arda Turan'ın yeni adresi belli oldu

    Barcelona'da kariyeri tıkanma noktasına gelen Arda Turan'la ilgili sıcak gelişme...

    Dün sabah saatlerinde Barcelona Genel Direktörü Pep Segura ile yaptığı özel görüşmede takımdan ayrılmak istediğini belirten ve bu konuda Katalan kulübünden kolaylık talep eden Arda Turan'ın yeni adresi belli oldu...

    Yıldız oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'un ortağı olan Jorge Mendes'in Fransızlar kulübü Monaco'yla bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

    Galatasaray'ın da sürekli olarak gündemine gelen Arda Turan'ın transferi konusunda Monaco'nun ciddi olduğu da öğrenilirken önümüzdeki haftalarda resmen harekete geçeceği öğrenildi.

    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:19
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