Dün sabah saatlerinde Barcelona Genel Direktörü Pep Segura ile yaptığı özel görüşmede takımdan ayrılmak istediğini belirten ve bu konuda Katalan kulübünden kolaylık talep eden Arda Turan'ın yeni adresi belli oldu...

Yıldız oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'un ortağı olan Jorge Mendes'in Fransızlar kulübü Monaco'yla bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Galatasaray'ın da sürekli olarak gündemine gelen Arda Turan'ın transferi konusunda Monaco'nun ciddi olduğu da öğrenilirken önümüzdeki haftalarda resmen harekete geçeceği öğrenildi.