Arda Turan'ın yeni adresi belli oldu
Barcelona'da kariyeri tıkanma noktasına gelen Arda Turan'la ilgili sıcak gelişme...
Dün sabah saatlerinde Barcelona Genel Direktörü Pep Segura ile yaptığı özel görüşmede takımdan ayrılmak istediğini belirten ve bu konuda Katalan kulübünden kolaylık talep eden Arda Turan'ın yeni adresi belli oldu...
Yıldız oyuncunun menajeri Ahmet Bulut'un ortağı olan Jorge Mendes'in Fransızlar kulübü Monaco'yla bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.
Galatasaray'ın da sürekli olarak gündemine gelen Arda Turan'ın transferi konusunda Monaco'nun ciddi olduğu da öğrenilirken önümüzdeki haftalarda resmen harekete geçeceği öğrenildi.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 13:19
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Tudor neden gönderilmedi?
Toplam 8
Yorum
alper sayın özbek tudorsuz para tudor gider, tudorla beraber devam ederseniz para şampiyonluk avrupa başkanlık gider sizce hangisi değerli acaba
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Trabzonspor'da şok sakatlık!
Toplam 1
Yorum
lay lay lay lay lay lay günün en güzel haberi lay lay layda lay lay
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Tudor neden gönderilmedi?
Toplam 8
Yorum
alper tudorun maliyeti 1.4 milyon euro bunu anladık peki tudor yüzünden şampiyonluk ve avrupa hayal olursa onların maliyeti nedir sayın özbek
Arda Turan'ın yeni adresi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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