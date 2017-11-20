 Barça'da Arda gidiyor, Mesut geliyor! – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Barça'da Arda gidiyor, Mesut geliyor!

    Barça'da Arda gidiyor, Mesut geliyor!

    Barcelona'nın ocak ayı transfer döneminde Arsenal'in elinden çıkarmak istediği 'i transfer edeceği iddia edildi. Barça'da ayrıca yönetimin Mesut Özil ve Philippe arasında ikiye bölündüğü de belirtiliyor.

    Barcelona'da yönetim adeta 'cular ve 'ciler olmak üzere ikiye bölündü. Sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi sona eren Mesut'u ocak ayında iyi bir fiyata kadrosuna katmak isteyen Barcelona'nın ara transfer döneminde bu transferi sonuçlandırmak istediği belirtildi.

    Ancak bir bölüm ise Liverpool'un Brezilyalı 10 numarası Philippe Coutinho'da ısrar ediyor. Daha önceden Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid'de forma giyen Mesut'un bonservis bedeli Coutinho'ya göre çok daha makul olduğu için Türk asıllı oyuncu biraz daha ön planda bulunuyor.

    İngiliz Daily Mail'in verdiği habere göre, Mesut çok büyük ihtimalle ocak ayından sonra Barça forması giyecek.

    "ARDA'DAN KURTULMAK İSTİYORLAR"
    Öte yandan haberde Katalanlar'ın yine ocak ayında maaşı verdiği katkıya oranla çok yüksek bulunan Arda Turan'dan kurtulmak istedikleri ancak bu konuda pek de umutlu olmadıkları yazıldı.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:30
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