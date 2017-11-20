Barça'da Arda gidiyor, Mesut geliyor!
Barcelona'nın ocak ayı transfer döneminde Arsenal'in elinden çıkarmak istediği Mesut Özil'i transfer edeceği iddia edildi. Barça'da ayrıca yönetimin Mesut Özil ve Philippe Coutinho arasında ikiye bölündüğü de belirtiliyor.
Ancak bir bölüm ise Liverpool'un Brezilyalı 10 numarası Philippe Coutinho'da ısrar ediyor. Daha önceden Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid'de forma giyen Mesut'un bonservis bedeli Coutinho'ya göre çok daha makul olduğu için Türk asıllı oyuncu biraz daha ön planda bulunuyor.
İngiliz Daily Mail'in verdiği habere göre, Mesut çok büyük ihtimalle ocak ayından sonra Barça forması giyecek.
"ARDA'DAN KURTULMAK İSTİYORLAR"
Öte yandan haberde Katalanlar'ın yine ocak ayında maaşı verdiği katkıya oranla çok yüksek bulunan Arda Turan'dan kurtulmak istedikleri ancak bu konuda pek de umutlu olmadıkları yazıldı.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:30
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Muslera'nın kabusu Başakşehir!
Toplam 5
Yorum
ASLAN PENÇESİ 1905 MUSLERA DAMI SUÇLAR?BU KÖTÜ DEFANSLARIN HİÇ Mİ SUÇU YOK.DURAN TOPDAN GOL YİYORSAN KOŞAN TOPDAN NE KADAR YERSİN.YAZIK ÇOK YAZIK.
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Galatasaray'da ikinci deprem!
Toplam 14
Yorum
FutbolSevmez Allah aşkına senelerdir boş boş kulübede oturup para almaktan başka ne yaptı bir söyleyin
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Galatasaray'da ikinci deprem!
Toplam 14
Yorum
FutbolSevmez Ben bir Galatasaraylı olarak Ayhan Akman'ın senelerdir orda ne iş yaptığını ve ne için para aldığını düşünüyorum bulamıyorum vesselam
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