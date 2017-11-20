Arda Turan'dan flaş karar

Barcelona'da teknik direktör Ernesto Valverde'nin forma şansı vermediği ve Katalan kulübündeki geleceği belirsizliğini koruyan Arda Turan'dan flaş bir hamle geldi.

Bu sabah saatlerinde Barcelona kulübünün genel direktörü ve transfer konusundaki bir numaralı ismi Pep Segura ile bir araya gelen Arda, yaptıkları özel görüşmede kulüpteki durumuyla ilgili kararını açıkladı ve ayrılma talebini Segura'ya iletti.

Yapılan özel görüşmede milli futbolcunun Segura'ya "Ayrılmam gerektiğinin farkındayım. Bu konuda ara transfer dönemi geldiğinde kariyerimin ve Barcelona'nın yararına olacak şekilde bana uygun şartları oluşturacağınızı umuyorum" dediği öğrenildi.

Arda Turan'ın ara transfer döneminde takımdan ayrılması konusunda yardım talebine Segura'dan olumlu yanıt gelirken tecrübeli ismin Arda'ya ara transfer döneminde her türlü kolaylığı sağlayacakları teminatını verdiği ifade edildi.