La Liga Başkanı, tangocunun Barça ile sözleşme uzattığını açıkladı

İSMİ uzun süredir eski hocası Pep Guardialo'nun çalıştırdığı Manchester City ile anılan ve Barcelona'yla sözleşme yenilememesi gündem olan Messi imzayı attı. Barça ile 2021'de bitecek mukavelesini uzattığı belirtilen Arjantinli futbolcuyla ilgili açıklamayı da La Liga Başkanı Javier Tebas yaptı. Tebas, "Messi, Barcelona ile yeni bir sözleşme imzaladı" ifadesini kullandı. İspanyol medyası da 30 yaşındaki futbolcunun mukavelesini 2024'e kadar uzattığını yazdı.