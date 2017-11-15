Munir, Fas formasını giymek istiyor
Fas asıllı İspanyol futbolcu Munir El Haddadi, 2018 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Fas Milli Takımı'nın formasını giyebilmek için girişim başlattı.
İspanya ve Fas basınında yer alan haberlerde, geçmişte İspanya Milli Takımı'nın formasını giymiş olmasına rağmen 2018 Dünya Kupası'na katılacak Fas Milli Takımı'nda oynamak isteyen Munir'in yazdığı mektubu alan Fas Futbol Federasyonunun FIFA'ya başvurduğu bildirildi.
22 yaşındaki futbolcunun Fas milli formasını giyebilmesi için izin isteyen Fas Futbol Federasyonunun, gerekirse konuyu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyabileceği iddia edildi.
Munir, 2014 eylül ayındaki Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde İspanya'nın Makedonya'ya karşı oynadığı resmi maçın son 13 dakikasında forma giymişti. FIFA kuralları gereği bir futbolcunun birden fazla milli takımda forma giymesine izin verilmiyor.
Bu arada verilen haberlerde, Fas Futbol Federasyonunun Munir'e izin verileceğine ilişkin umutlu oldukları ancak İspanya'nın olası bir itirazının bunu engelleyebileceği yorumları yapıldı. İspanya'nın Munir ile benzer durumda olan Sırp asıllı Bojan Krkic ve İtalyan asıllı Borja Valero'nun geçmiş yıllarda diğer ülkelerin milli takımlarında forma giymelerine izin vermediği hatırlatıldı.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona ile sözleşmesi olan forvet oyuncusu Munir, bu sezon Deportivo Alaves'te kiralık olarak oynuyor.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:44
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI BAŞARISIZLIKLARINI ÖRTMEK İÇİN YABANCI KURALI.SEN DEMİYORSUN OYUNCU YETİŞTİREMİYORUM.YABANCILAR SUÇLU.
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKı Dünyanın gelişmiş liglerinde böyle bir sınırlama yok.Misal İspanya,İngiltere,İtalya,Almanya daha sayayım mı?
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Kulüpler Birliği'nden yabancı sınırı açıklaması
Toplam 24
Yorum
HAKKI Gidin siz ekonomi ile uğraşın.Burnunuzu futbola sokmayın.Futbolu yabancı kuralı ile kalitesiz hale getirmeyin.
Munir, Fas formasını giymek istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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