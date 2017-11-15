İspanyollardan Arda'ya ağır eleştiriler

Beklentileri karşılayamadığı ve aldığı paranın hakkını veremediği gerekçesiyle Arda Turan'ı adeta topa tutan Marca, milli futbolcu için şu eleştirilerde bulundu:

Takıma katılması FIFA kuralları gereği geciken Arda Turan'ın ilk başlarda sergilediği yetersiz futbol anlayışla karşılansa da sonradan artan beklentiler karşısında ezilen Türk futbolcu ne taraftarların ne de kulübün istediği noktaya ulaşamadı.







Geçtiğimiz sezon bir iki maçta ön plana çıkan Arda Turan, Atletico Madrid'deki halinden oldukça uzak bir görüntü çizdi.

Bu sezon kendisine şans vermeyen yeni teknik direktörleri Ernesto Valvarde'nin bu konudaki fikri değişeceğe hiç benzemiyor. Kaldı ki, fiziksel anlamda hiç hazır görünmeyen Arda da bu konuda pek bir çaba sarf etmiyor.







41 milyon euro'ya transfer edilen Arda, Barcelona'da geçirdiği iki buçuk sezonda 55 maçta forma giyerken sahada 3.020 dakika kaldı. Bu da demek oluyor ki: Türk oyuncunun Barcelona'ya maliyeti dakikada 11 bin 258 euro (yaklaşık 50 bin TL).

Barcelona kulübünde 30 milyon euro'dan fazla para harcanıp bu kadar az verim alınan başka bir oyuncu olmadı...

Şimdilerde Arda Turan'ın Barcelona kariyeri sona ermek üzere. Kalan futbol yaşantısı da göz önüne alındığında Barcelona'dan ayrılması kendisi hem de Barça açısından en hayırlısı olacak. Arda'nın talipleri arasındaysa eski kulübü Galatasaray bulunuyor.

Önümüzdeki günlerde Barcelona'lı yetkililerle Arda'nın menajeri Ahmet Bulut'un bir araya gelmesi ve kiralık veya bonservisiyle transferi konusunda net bir karar verilmesi bekleniyor.



