Arda'dan 20 bin TL'lik jest
Barcelona'dan ayrılması gündemde olan milli futbolcu Arda Turan, kardeşine 20 bin TL değerinde bir saat satın aldı.
Barcelona'da forma giyen Arda Turan, kardeşi Okan Turan'a 20 bin TL değerinde saat satın aldı. Ağabeyinin jestini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyuran Okan Turan, "Unutmaz kardeşini" notunu yazdı. Turan, ağabeyinin adının ve soyadının baş harflerini de fotoğrafa eklemeyi unutmadı.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:49
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Lucescu saklandı
Toplam 4
Yorum
BJK YİNE BJK ı DURDURMAYA ÇALIŞMA OPERASYONU BAŞLADI. HAKEMLERLE DURDURAMIYORLAR ŞENOL GÜNEŞİ ALMAYA ÇALIŞIYOLAR.BAŞKA HOCA YOKMU BU ÜLKEDE
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Josef de Souza'ya 15 milyon €
Toplam 11
Yorum
DG FEBE DE NAPTIKİ ORADA NAPSIN
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Dinlenmem lazım
Toplam 12
Yorum
GS VALLA RVP GELDİ DİYE HAVA ATANLAR ŞİMDİ NEREDE ACABA İYİ OLDU
Arda'dan 20 bin TL'lik jest haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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