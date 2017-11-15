 Arda'dan 20 bin TL'lik jest – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Arda'dan 20 bin TL'lik jest

    Arda'dan 20 bin TL'lik jest

    Barcelona'dan ayrılması gündemde olan milli futbolcu , kardeşine 20 bin TL değerinde bir saat satın aldı.

    Barcelona'da forma giyen , kardeşi Okan Turan'a 20 bin TL değerinde saat satın aldı. Ağabeyinin jestini sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyuran Okan Turan, "Unutmaz kardeşini" notunu yazdı. Turan, ağabeyinin adının ve soyadının baş harflerini de fotoğrafa eklemeyi unutmadı.

    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:49
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