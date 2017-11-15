''Arda bir enkaza dönüştü''

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca'da, Barcelona forması giyen Arda Turan hakkında önemli bir makale yayınlandı. İspanyol gazeteci Ramiro Aldunate imzası ile yayınlanan analizde Arda Turan'ın Barça'ya dakikası 11 bin Euro'dan fazla maliyete neden olduğuna vurgu yapıdı.

"Arda'nın Barcelona'ya transferi bir enkaza dönüştü" başlığı ile verilen haberde şu ifadeler kullanıldı:

ARDA HİÇBİR ZAMAN TAKIMIN PARÇASI OLAMADI

"Birçok büyük takımda olduğu gibi Barcelona'da da yüksek paralar ödenerek yapılan transferler beklentileri karşılamaz bazen.. Bu duruma şu sıralar en uygun isim; Arda Turan. Gerçek olan şu ki Türk oyuncu hiçbir zaman takımın bir parçası olamadı. FIFA'nın transfer yasağı varken takıma katıldı ve bu nedenle ilk sezonundaki zayıf performansa rağmen sabır gösterilmeye hakkı vardı.

NEREDE O ATLETICO MADRID'DEKİ ARDA...

Ancak Arda geride kalan günlerde, birkaç maç hariç kendisinden bekleneni karşılayamadı. Barcelona'nın ona 34 milyon Euro + bonuslar ödemesini sağlayan Atletico Madrid'deki parlayan futbolcu gibi bir görüntü sergileyemedi. Bu yıl hocası Valverde'nin planları arasında yok. Ona bir dakika bile süre vermedi ve verecek gibi de durmuyor. Hatta geçen sezon onu takımdan göndermeye de çalıştı fakat Arda bu konuda kolaylık sağlamadı. Takımda kalarak şimdi bu hareketinin bedelini ödüyor.

HİÇBİR FUTBOLCU BU KADAR AZ KATKI SAĞLAMAMIŞTI

Açıkça görülüyor ki Arda Turan, Barcelona için kötü bir yatırım oldu. Arda için yaklaşık 40 milyon Euro ödendi ve geride kalan 2,5 sezonda Arda bunun karşılığı olan yardımı takıma veremedi. Bahsettiğimiz şeyi daha iyi anlayabilmeniz için şunu söylememiz yeterli olacaktır: Arda 3 sezonda 55 maça çıktı ve sahada kaldığı süre, 3020 dakika. Bu bize şunu söylüyor; Arda'nın Barcelona'ya dakikalık maliyeti tam 11.258 Euro, ekstraları saymazsak... Daha önce hiçbir futbolcu, 30 milyon Euro'dan fazla para ödenmesine rağmen bu kadar az katkıda bulunmamıştı.

ARDA TURAN DA AYRILMASI GEREKTİĞİNİN FARKINDA

Arda, futbol hayatının devam edebilmesi için takımdan ayrılması gerektiğini biliyor. Burada da devreye Galatasaray giriyor. Eski takımı onu kiralık ya da bonservisi ile bir şekilde almanın peşinde. Hatta menajeri ile Barcelonalı yetkililerin, oyuncunun geleceğini görüşmek üzere bir araya gelmesini bekliyoruz."

Sabah