Barça’ya kötü haber
Barcelona’nın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Philippe Coutinho net konuştu: Liverpool’da çok mutluyum. Hiç bir yere gitmek istemiyorum
İNGİLTERE'DE KALACAĞIM
25 yaşındaki futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı: "Eskisinden daha iyi olabilmek için her gün daha çok çalışıyorum. Beni isteyen kulüplere saygı duyuyorum. Ancak Liverpool'da kariyerime devam etmeyi hedefliyorum." Bu sezon Liverpool formasıyla 9 resmi karşılaşmaya çıkan Coutinho, 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 de
'?Jurgen Klopp ender teknik adamlardan'
LİVERPOOL'un yıldızlarından Lallana, teknik direktör Jurgen Klopp'la ilgili konuştu. Alman hocayla aralarının iyi olduğunu belirten İngiliz, "Bir gün uçakta, 'Evet çocuklar bugün kazanalım ve muhteşem bir parti yapalım. Hatta boşverin kaybetsek de parti yapalım' dedi. Klopp futboldan öte bir hayatın olduğunun farkında olan ender teknik adamlardan ve onunla çalışmak büyük bir keyif" diye konuştu
- 14 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 22:17
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
Aslan DEMEKKI HER ANTRANÖRÜN OYUNCU BEGENISI FARKLI OLABILIYOR BIRININ BEGENMEDIGINI DIGERI YILDIZ YAPAILIYOR Ü.DAVALA GÜZEL BIRÖRNEK COKBILENLER3
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
Aslan Ü.DAVALA ÖNCE IST.SPORDA KADROYA GIREMIYINCE DIYARBAKIRA GÖNDERILDI F.TERIM GSARAYIN BASINA GECINCE ONU GSARAYA ALDI VE O BIR MARKA OLDU2
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Erol Erdal Alkan: Yazılanları okudum...
Toplam 4
Yorum
tolga milli takımın haline bak abi bundan bizim ptt 1 liginde tonla var işin içine menejerler girip milli takımı pazar yeri yapmışlar pes vallahi
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