Barça’ya kötü haber

Barcelona’nın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Philippe Coutinho net konuştu: Liverpool’da çok mutluyum. Hiç bir yere gitmek istemiyorum

NEYMAR'ın PSG'ye gitmesinin ardından kadrosuna takviye yapmayı hedefleyen Barcelona'ya kötü haber... Katalan ekibinin uzun süredir peşinde olduğu Philippe Coutinho, kulübünde çok mutlu olduğunu söyledi. İngiliz basınına transfer haberleriyle ilgili konuşan Brezilyalı futbolcu, "Dünyanın en iyi liglerinden birinde oynuyorum. Şu an hayatımdan da çok memnunum. Tüm konsantrasyonumu buraya verdim" dedi.



İNGİLTERE'DE KALACAĞIM

25 yaşındaki futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı: "Eskisinden daha iyi olabilmek için her gün daha çok çalışıyorum. Beni isteyen kulüplere saygı duyuyorum. Ancak Liverpool'da kariyerime devam etmeyi hedefliyorum." Bu sezon Liverpool formasıyla 9 resmi karşılaşmaya çıkan Coutinho, 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 de



'?Jurgen Klopp ender teknik adamlardan'

LİVERPOOL'un yıldızlarından Lallana, teknik direktör Jurgen Klopp'la ilgili konuştu. Alman hocayla aralarının iyi olduğunu belirten İngiliz, "Bir gün uçakta, 'Evet çocuklar bugün kazanalım ve muhteşem bir parti yapalım. Hatta boşverin kaybetsek de parti yapalım' dedi. Klopp futboldan öte bir hayatın olduğunun farkında olan ender teknik adamlardan ve onunla çalışmak büyük bir keyif" diye konuştu





