Barcelona Arda Turan'ı satış listesine koydu

İspanyol basınına göre ; Barcelona Kulübü, sürekli gündemde olan Coutinho, Ajax forması giyen genç defans oyuncusu Matthijs de Ligt'i transfer etmek için, milli futbolcu Arda Turan, Rafinha ve Denis Suarez'i satmayı planlıyor.

Söz konusu haberde şu ana kadar bu 3 isimle ilgili ayrılık planları yapıldığı belirtildi. Rafinha'nın yaşadığı sakatlıklara, Denis Suarez konusunun karmaşık olduğuna dikkat çekilirken, takımda şans bulamayan Arda Turan'ın ise işleri kolaylaştırmadığı yazıldı.

Öte yandan Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor, yayıncı kuruluşta Arda Turan konusunda değerlendirmelerde bulunmuştu. Tudor, "Arda Turan, haberlerini gazeteden okuyorum ama geçen yazdan bu yana kulüp içinde hiçbir şey konuşmadık. Türk futbolu için önemli bir oyuncu, iyi bir futbolcu ve karakteri de çok düzgün. Arda konusuyla ilgili kararı başkanımız verecek ama benim sevdiğim istediğim bir futbolcu" ifadelerini kullanmıştı.