Vieri’nin acı günü

İTALYANLAR'IN efsane isimlerinden Christian Vieri, çocuğunu kaybetti. Sevgilisi Costanza Caracciolo ile doğumunu bekledikleri çocuklarını kaybeden Vieri, zor zamanlardan geçtiğini belirtip, "Bu kötü günlerde herkesten anlayış bekliyorum. Kader böyle istedi. Hayatımızın bu en hassas anında bize saygı duyun" ifadelerini kullandı.