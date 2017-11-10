 Vieri’nin acı günü – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Vieri’nin acı günü

    Vieri’nin acı günü
    İTALYANLAR'IN efsane isimlerinden Christian Vieri, çocuğunu kaybetti. Sevgilisi Costanza Caracciolo ile doğumunu bekledikleri çocuklarını kaybeden Vieri, zor zamanlardan geçtiğini belirtip, "Bu kötü günlerde herkesten anlayış bekliyorum. Kader böyle istedi. Hayatımızın bu en hassas anında bize saygı duyun" ifadelerini kullandı.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:30
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