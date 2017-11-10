ManU’da hedef Samuel Umtiti

Manchester United, Barcelona’nın stoperi için düğmeye bastı. İngiliz ekibi, 23 yaşındaki oyuncunun transferinde 30 milyonu euro’yu gözden çıkardı

PREMİER Lig takımlarından Manchester United, Barcelona'nın yıldızı Samuel Umtiti'ye kanca attı. İngiltere'de ve Şampiyonlar Ligi'nde zirveyi hedefleyen ManU, ara transfer döneminde Barça'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor. İngiliz Miror'da yer alan haberde, savunmaya takviye yapmak isteyen United'ın hocası Jose Mourinho'nun Fransız oyuncuda ısrarcı olduğu iddia edildi. 2016 yazında 25 milyon bedelle Lyon'dan Barcelona'ya transfer olan Umtiti için İngiliz ekibinin 30 milyon euro ödemeye hazır olduğu ileri sürüldü.