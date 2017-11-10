Barça’da varsa yoksa Coutinho

NEYMAR'IN PSG'ye gitmesinin ardından Philippe Coutinho'ya kanca atan Barcelona, bu transferde tüm şartları zorluyor. Liverpool'un Brezilyalı yıldızı için Real Madrid'in de devreye girmesi yarışı kızıştırırken, Katalan ekibi 200 milyon euro'yu gözden çıkardı. Barça'nın 25 yaşındaki oyuncuya ara transfer döneminde imza attıracağını iddia eden İspanyol basını, sambacının da senelik net 10 milyon euro kazanacağını yazdı.