Messi = Barça

14 sezondur görev yaptığı Barcelona’da 600. maçına çıkan Arjantinli yıldız, ‘tek kulüpte en fazla forma giyen oyuncular’ sıralamasında 4. sıraya yerleşti

Sevilla karşısında forma giyerek tek kulüpte kariyerinin 600. maçına çıkan Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, bunu başaran sayılı futbolcuların arasına adını yazdırdı. Daha önce de tek kulüpte en fazla forma giyen oyuncular sıralamasında, Messi'nin önünde Giggs, Maldini ve Totti gibi isimler bulunuyor. 14 sezondur giydiği Barcelona formasıyla 523 gol ve 199 asist istatistikleri kaydeden Arjantinli ayrıca bir yılda en çok gol atan, La Liga'da en fazla fileleri havalandıran, Barcelona'da en çok gol kaydeden oyuncu olmak üzere birçok farklı kulvarda rekor kırdı.