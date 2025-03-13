Athletic Bilbao 3-1 AS Roma (MAÇ SONUCU ÖZET)

Athletic Bilbao, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Roma'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İlk maçı 2-1 kaybeden İspanyol ekibi, evinde gösterdiği etkileyici performansla tur biletini aldı.

Roma, maçın henüz 11. dakikasında savunma oyuncusu Mats Hummels'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Bu erken eksilmeye rağmen konuk ekip savunmada dirense de Athletic Bilbao'nun baskısı karşısında fazla dayanamadı.

İlk yarının uzatma dakikalarında sahneye çıkan Nico Williams, 45+3'te attığı golle Bilbao'yu öne geçirdi ve ilk yarı 1-0 tamamlandı. İkinci yarıda da baskısını sürdüren İspanyol temsilcisi 68. dakikada Yuri Berchiche'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.

82. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Nico Williams kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak skoru 3-0'a getirdi. Roma, 90+2'de Leandro Paredes'in penaltı golüyle farkı ikiye indirse de bu gol İtalyan ekibine yeterli olmadı.

Bu sonucun ardından Athletic Bilbao, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşını 3-1 kazanarak toplamda 4-3'lük skorla çeyrek finale adını yazdırdı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Rangers'ı elemesi halinde çeyrek finalde Athletic Bilbao ile eşleşecek.