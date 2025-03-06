Fenerbahçe - Ransger maçı CANLI İZLE | F.Bahçe maçı TRT 1 canlı yayın

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe evinde İskoçya ekibi Rangers'i ağırlıyor. Temsilcimiz taraftarı önünde galip gelerek rövanş öncesi avantajlı skor elde etmek istiyor. Sarı lacivertlilerde Fred ve Osayi Samuel cezaları nedeniyle görev alamıyor.

FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI 11'LERİ

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Amrabat, Szymanski, Mert Müldür, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Rangers: Butland, Tavernier, Rıdvan Yılmaz, Pröpper, Souttar, Barron, Dessers, Diomande, Cerny, Jefte, Raskin

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FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Rangers maçı 6 Mart Perşembe günü saat 20.45'te başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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KADIKÖY'DE EZİP GEÇİYOR

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers'ı konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında son dönemde evinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Avrupa'da 48. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, son 3 sezonda Ülker Stadı'nda Avrupalı rakiplerine büyük üstünlük kurdu. Kadıköy'de son 21 maçta 15 galibiyet elde eden Fenerbahçe, söz konusu süreçte 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. 2022-2023 sezonu başında UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev ile eşleşen Fenerbahçe, sahasında normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçı uzatma bölümünde 2-1 kaybetmişti. Sarı-lacivertliler, o maçtan sonra ise iç sahada Avrupa kupalarında rakiplerine karşı önemli bir üstünlük elde etti.

Fenerbahçe, söz konusu süreçte Lugano, Olympiakos, Spartak Trnava, Ludogorets, Nordsjaelland, Twente, Maribor, Zimbru, Sevilla, AEK Larnaca, Dinamo Kiev, Austria Wien, Slovacko, Union Saint-Giollis ve Anderlecht'e karşı galip gelirken Rennes, Lille, Manchester United ve Olimpik Lyon ile berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Union Saint-Giollis ve Athletic Bilbao'ya ise boyun eğdi.

EVİNDE TEK MAĞLUBİYET BILBAO'YA

Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda hücumuyla da ön plana çıktı. Sarı-lacivertliler, söz konusu 21 maçta rakip fileleri 48 kez havalandırırken, kalesinde 16 gol gördü. Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında evinde sadece Athletic Bilbao karşısında mağlubiyet yaşadı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Kadıköy'de 7 Avrupa maçına çıkan sarı-lacivertliler, kağıt üzerinde çok zorlu rakiplerle karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE AVRUPA CANLI İZLE TRT 1

Fenerbahçe, söz konusu süreçte İsviçre'den Lugano, Fransa'dan Lille ve Olimpik Lyon, Belçika'dan Union Saint-Giollis ve Anderlecht, İngiltere'den Manchester United ve İspanya'dan Athletic Bilbao'yu konuk ederken, tek mağlubiyetini İspanyol temsilcisi karşısında 2-0 ile yaşadı. Mourinho'nun öğrencileri, bu karşılaşmalarda 3'er galibiyet ve beraberlik aldı.

3 FARKLI TEKNİK ADAM

Fenerbahçe Futbol Takımı, Avrupa'da iç sahada rakiplerine büyük üstünlük kurduğu son dönemde 3 farklı teknik adama emanet edildi. Sarı-lacivertliler, 2022-2023 sezonunda Jorge Jesus, geçen sezon ise İsmail Kartal ile Avrupa'da seyircisi önünde rakiplerine şans tanımadı. Fenerbahçe, yeni sezonda ise Avrupa kupalarının en başarılı teknik adamlarından Jose Mourinho önderliğinde etkili bir görüntü sergiledi.

İÇ SAHADA 141 MAÇTA 73 GALİBİYET

Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 141 maçta 73 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası mücadelesinden bu yana iç sahadaki 141 maçta 73 galibiyetin yanı sıra 31 beraberlik ve 37 yenilgi yaşadı. İç saha maçlarında rakip fileleri 206 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 133 gole engel olamadı.