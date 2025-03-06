  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler UEFA Avrupa Ligi FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho: Tur henüz bitmedi!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho: Tur henüz bitmedi!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe konuk ettiği Rangers'a 3-1 mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho maçın ardından turun henüz bitmediğini söyledi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 22:58 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 23:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho: Tur henüz bitmedi!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe konuk ettiği Rangers'a 3-1 mağlup oldu.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho maçın ardından konuştu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ

Jose Mourinho: "Hak edilmiş bir mağlubiyetti. Onlar hak etti. Biz çok hata yaptık. Onlar hata yapmadı. Ön alanda fırsatlar bulduk ama atamadık. Orta alanda hatalar yaptık. Tüm ikili mücadeleleri kaybettik. Tur hala bitmedi. 3-1 gerideyiz ve bir 90 dakika daha var. Tur henüz bitmedi."

"DÜNYANIN EN İYİ OYUNCUSU GİBİ GÖSTERDİK"

"İkinci yarıda, ilk yarıdaki hataları yapmaya devam ettik. Dessers iyi oyuncu ama dünyanın en iyisi değil, ikinci yarıda öyle gösterdik. Tüm hava toplarını aldı. Orta sahada Fred'in eksikliğini, organizasyon anlamında hissettik. Ön bölgede hareketli değildik. İyi şutlarımızı da kaleci kurtardık. Kötü bir performans gösterdik. Bu sonucu kabul etmemiz gerekiyor.

MOURINHO'DAN TARAFTARA ELEŞTİRİ

"Taraftarlar aslında takım gibiydi. Onlar da büyük destek gösteremedi, takım iyi performans gösteremedi, teknik direktör de iyi performans gösteremedi. Ibrox'ta iyi desteklenecekler, o stadyumu biliyorum. Birkaç günlük dinlenme fırsatımız olacak. Skriniar geldiğinden beri 10 maç üst üste 90 dakika oynadı. Kendimizi suçlamak dışında bir şey konuşmamamız lazım...." ifadelerini kullandı.

REKLAM - Türk Telekom
İşte güncel ülke puanımız!
DİĞER
Oyuncu Ayşecan ve Edip Tepeli boşandı mı? 7 yıllık evlilik son buldu...
Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: "Siyonistlerin bölgemizde yeni ameliyatlar yapmasına müsaade etmeyeceğiz"
Osimhen için yeniden İtalya iddiası!
F.Bahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Djiku: Hayal kırıklığı yaşıyoruz Djiku: Hayal kırıklığı yaşıyoruz 23:20
İşte güncel ülke puanımız! İşte güncel ülke puanımız! 22:58
Jose Mourinho: Tur henüz bitmedi! Jose Mourinho: Tur henüz bitmedi! 22:58
Rangers'ın 2 golü VAR'dan döndü! Rangers'ın 2 golü VAR'dan döndü! 22:48
Kanarya turu zora soktu! Kanarya turu zora soktu! 22:44
Kocaeli Ümraniye ile berabere kaldı Kocaeli Ümraniye ile berabere kaldı 22:35
Daha Eski
Trabzonspor'da Hatayspor mesaisi Trabzonspor'da Hatayspor mesaisi 22:09
F.Bahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon 22:04
Jakobs'tan sakatlık açıklaması Jakobs'tan sakatlık açıklaması 21:56
F.Bahçe Djiku'nun golüyle eşitliği sağladı! F.Bahçe Djiku'nun golüyle eşitliği sağladı! 21:26
R. Sociedad-M. United maçında iftar arası R. Sociedad-M. United maçında iftar arası 21:21
F.Bahçe'de Çağlar Söyüncü sakatlandı! F.Bahçe'de Çağlar Söyüncü sakatlandı! 21:07