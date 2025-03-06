FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho: Tur henüz bitmedi!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe konuk ettiği Rangers'a 3-1 mağlup oldu.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho maçın ardından konuştu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ

Jose Mourinho: "Hak edilmiş bir mağlubiyetti. Onlar hak etti. Biz çok hata yaptık. Onlar hata yapmadı. Ön alanda fırsatlar bulduk ama atamadık. Orta alanda hatalar yaptık. Tüm ikili mücadeleleri kaybettik. Tur hala bitmedi. 3-1 gerideyiz ve bir 90 dakika daha var. Tur henüz bitmedi."

"DÜNYANIN EN İYİ OYUNCUSU GİBİ GÖSTERDİK"

"İkinci yarıda, ilk yarıdaki hataları yapmaya devam ettik. Dessers iyi oyuncu ama dünyanın en iyisi değil, ikinci yarıda öyle gösterdik. Tüm hava toplarını aldı. Orta sahada Fred'in eksikliğini, organizasyon anlamında hissettik. Ön bölgede hareketli değildik. İyi şutlarımızı da kaleci kurtardık. Kötü bir performans gösterdik. Bu sonucu kabul etmemiz gerekiyor.

MOURINHO'DAN TARAFTARA ELEŞTİRİ

"Taraftarlar aslında takım gibiydi. Onlar da büyük destek gösteremedi, takım iyi performans gösteremedi, teknik direktör de iyi performans gösteremedi. Ibrox'ta iyi desteklenecekler, o stadyumu biliyorum. Birkaç günlük dinlenme fırsatımız olacak. Skriniar geldiğinden beri 10 maç üst üste 90 dakika oynadı. Kendimizi suçlamak dışında bir şey konuşmamamız lazım...." ifadelerini kullandı.