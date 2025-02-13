  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens: İstanbul'daki maç farklı olacaktır

AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens: İstanbul'daki maç farklı olacaktır

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar’a 4-1 mağlup oldu. Hollanda ekibinin teknik direktörü Maarten Martens mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 02:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens: İstanbul'daki maç farklı olacaktır

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Oynanan futbol ve alınan sonuçtan dolayı oOyuncularını tebrik eden Martens, "Mijnans frikikten güzel bir gol attı. 20'nci dakikada skorun 1-1 olması garipti. Biz daha iyi oynayan taraftık. Bu bizi mental olarak sarstı. Ancak devam ettik. Çocukları tebrik ediyorum" diye konuştu.

'İSTANBUL'DAKİ MAÇ ÇOK FARKLI OLACAKTIR'

4-1'lik skorun turu geçmek için yeterli olup, olmayacağını bilemeyeceklerini ifade eden tecrübeli teknik adam, "Yeterli olup olmayacağını bilemeyiz. İstanbul'daki maç çok farklı olacaktır. Ancak bize çok büyük bir avantaj verdi. Aldığımız galibiyet mental olarak çok güzel oldu. Güvenimiz arttı. Böyle rakiplere karşı kendimizi gösterebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

'HENÜZ YOLU YARILADIK'

Oyuncularıyla gurur duyduğunu dile getiren Martens, "Oyuncularımla çok gurur duyuyorum. Ancak iki maç üzerinden oynuyoruz. Henüz yolu yarıladık. Bugün gol atmayı istedik. Galatasaray'ın bazı oyuncuları cezalıydı, kış transferinde rotasyon yaptılar. Bundan faydalanmaya çalıştık. Biz takımı bir arada tutabildik. Bu çok güzel. Kulüp bunun için elinden geleni yaptı ve başarılı oldu" şeklinde konuştu.

'HER AN HER ŞEY OLABİLİR'

İstanbul'daki rövanş maçıyla ilgili düşünceleri sorulan Martens, sözlerini şöyle noktaladı:

"Futbol bana çok şey öğretti. Her an her şey olabilir. Buna hazırlıklı olmalıyız. Güzel bir plan yapacağız. Kontrolü elimizden kaybetmemeye çalışacağız. Kadromuzu rövanşa hazırlayacağız. İstanbul'daki maça avantajlı gitmek bizi mutlu ediyor. Bu tür rakiplere karşı böyle sonuçlar almak bizi mutlu ediyor."

Aslan Hollanda'da turu zora soktu!
Okan Buruk: Her şeyi kötü yaptık!
DİĞER
‘Çocuk istiyor mu?’ Şarkıcı Derya Uluğ’dan samimi cevap: Anne olmak için…
Belediyelere terör operasyonunda CHP-DEM-Kandil ağı! Sevk yazısında çarpıcı detaylar | 10 şüpheli tutuklandı
F.Bahçe'den Anderlecht karşısında net galibiyet!
Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel ülke puanımız
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Martens: İstanbul'daki maç farklı olacaktır Martens: İstanbul'daki maç farklı olacaktır 02:26
Okan Buruk: Her şeyi kötü yaptık! Okan Buruk: Her şeyi kötü yaptık! 01:23
Muslera: Şu anda bırakmamı mı istiyorsunuz? Muslera: Şu anda bırakmamı mı istiyorsunuz? 01:19
Roland Sallai: Dersler çıkaracağız Roland Sallai: Dersler çıkaracağız 01:11
Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel ülke puanımız Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel ülke puanımız 00:54
Aslan Hollanda'da turu zora soktu! Aslan Hollanda'da turu zora soktu! 00:51
Daha Eski
Abdülkerim Bardakcı’dan kritik müdahale! Abdülkerim Bardakcı’dan kritik müdahale! 23:37
Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel ülke puanımız Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel ülke puanımız 23:09
Jose Mourinho'dan Yusuf Akçiçek'e övgü! Jose Mourinho'dan Yusuf Akçiçek'e övgü! 22:59
F.Bahçe'den Anderlecht karşısında net galibiyet! F.Bahçe'den Anderlecht karşısında net galibiyet! 22:32
Okan Buruk'tan kadro tepkisi! Okan Buruk'tan kadro tepkisi! 22:28
Ümraniyespor İstanbulspor’u mağlup etti Ümraniyespor İstanbulspor’u mağlup etti 22:20