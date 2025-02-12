UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı! İşte maç programı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde play-off aşaması ilk maçları yarın oynanacak. Organizasyondaki Türk temsilcilerinden Fenerbahçe, saat 20.45'te Belçika ekibi Anderlecht'i konuk edecek. Galatasaray ise TSİ 23.00'da Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımların son 16 bileti almaya çalışacağı play-off turunun rövanş mücadeleleri ise 20 Şubat Perşembe günü yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde: