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Haberler UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı! İşte maç programı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı! İşte maç programı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu, perşembe günü oynanacak ilk maçlarla başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 12:47
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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı! İşte maç programı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde play-off aşaması ilk maçları yarın oynanacak. Organizasyondaki Türk temsilcilerinden Fenerbahçe, saat 20.45'te Belçika ekibi Anderlecht'i konuk edecek. Galatasaray ise TSİ 23.00'da Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımların son 16 bileti almaya çalışacağı play-off turunun rövanş mücadeleleri ise 20 Şubat Perşembe günü yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:

20.45 Fenerbahçe - Anderlecht

20.45 Ferencvaros - Viktoria Plzen

20.45 Midtjylland - Real Sociedad

20.45 Union SG - Ajax

23.00 Galatasaray - AZ Alkmaar

23.00 PAOK - FCSB

23.00 Porto - Roma

23.00 Twente - Bodo/Glimt

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