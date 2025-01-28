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Haberler UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'nde maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 12:20 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 12:23
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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'nde maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Midtjylland ile Fenerbahçe arasındaki UEFA maçını Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Bu karşılaşmada VAR hakemi olarak Portekizli Helder Malheiro, AVAR hakemi ise Fábio Oliveira Melo görev alacak.

Twente ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde ise Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. VAR odasında ise Tomasz Kwiatkowski ve Pawel Pskit görev yapacak.

Ajax ile Galatasaray arasındaki maçta ise İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak. VAR odasında ise Carlos del Cerro Grande ve Alejandro Hernandez olacak.

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