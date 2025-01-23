Porto - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Porto - Olympiakos maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Porto ile Olympiakos kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Porto - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PORTO - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Porto - Olympiakos maçı 23 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.