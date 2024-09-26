Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli: Farklı kazanmamıza şaşırdım

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli açıklamalarda bulundu. Çok saldırgan oynadıklarını ifade eden Farioli, "İyi bir sonuç aldık. Maçta çok enteresan şeyler oldu. İlk 25 dakika, muhteşem bir maçtı. Çok saldırgan oynadık. Pozisyonlarımız çok iyiydi. Tüm oyuncularımız hep beraber oynadı. Bu maçta gol yemememiz de çok önemliydi. Farklı galip gelmemize şaşırdım" ifadelerinde bulundu.

'KALBİMİN BİR PARÇASI TÜRKİYE'DE KALDI'

Beşiktaş'a çok saygı duyduğunu dile getiren Francesco Farioli, "Benim için sürpriz değildi. Bazen hoca olarak bazı kararlar almak zorundayız. Kaybeden takım her zaman suçlanır. Tabii ki sonuç eleştirilecektir. Bu oyunun bir parçası. Beşiktaş'a büyük bir saygım var. Türk futbolunu hala çok izliyorum. Taktiksel olarak Türkiye'de göze batan şeyler var. Kalbimin bir parçası Türkiye'de kaldı" şeklinde konuştu.