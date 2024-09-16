Çeyrek finalde tek Türk takımı! Avrupa Ligi simüle edildi

Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde takımların çeyrek finale kalma ihtimallerini oranlarıyla birlikte açıkladı. İşte NTV Spor'un da derlediği o habere göre çeyrek finale yükselen tek Türk takımı ve diğer Türk takımlarının çeyrek finale ulaşma ihtimali: