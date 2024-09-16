Çeyrek finalde tek Türk takımı! Avrupa Ligi simüle edildi
UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çeyrek finale kalma ihtimalleri açıklandı. Football Meets Data'nın yayınladığı bilgiye göre çeyrek finalde sadece tek Türk takımı yer alacak. İşte o takım... | Son dakika Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray haberleri (BJK FB GS spor haberi)
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6 - Athletic %40
5 - Lazio %42
4 - Manchester United %43
3 - GALATASARAY %43
2 - Roma %44
1 - Tottenham Hotspur %50
17 - FENERBAHÇE %22 (Sarı lacivertliler, haberde belirtilen yüzdelere göre çeyrek finale yükselemeyen takımlar arasında)
31 - BEŞİKTAŞ %7 (Siyah beyazlılar da habere göre çeyrek finalin dışında gösterildi)
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