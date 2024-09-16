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Haberler UEFA Avrupa Ligi

Çeyrek finalde tek Türk takımı! Avrupa Ligi simüle edildi

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çeyrek finale kalma ihtimalleri açıklandı. Football Meets Data'nın yayınladığı bilgiye göre çeyrek finalde sadece tek Türk takımı yer alacak. İşte o takım... | Son dakika Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray haberleri (BJK FB GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 14:54
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Çeyrek finalde tek Türk takımı! Avrupa Ligi simüle edildi

Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde takımların çeyrek finale kalma ihtimallerini oranlarıyla birlikte açıkladı. İşte NTV Spor'un da derlediği o habere göre çeyrek finale yükselen tek Türk takımı ve diğer Türk takımlarının çeyrek finale ulaşma ihtimali:

Çeyrek finalde tek Türk takımı! Avrupa Ligi simüle edildi

8 - Eintracht Frankfurt %35

Çeyrek finalde tek Türk takımı! Avrupa Ligi simüle edildi

7 - Porto %40

Çeyrek finalde tek Türk takımı! Avrupa Ligi simüle edildi

6 - Athletic %40

Çeyrek finalde tek Türk takımı! Avrupa Ligi simüle edildi

5 - Lazio %42

Çeyrek finalde tek Türk takımı! Avrupa Ligi simüle edildi

4 - Manchester United %43

Çeyrek finalde tek Türk takımı! Avrupa Ligi simüle edildi

3 - GALATASARAY %43

Çeyrek finalde tek Türk takımı! Avrupa Ligi simüle edildi

2 - Roma %44

Çeyrek finalde tek Türk takımı! Avrupa Ligi simüle edildi

1 - Tottenham Hotspur %50

Çeyrek finalde tek Türk takımı! Avrupa Ligi simüle edildi

17 - FENERBAHÇE %22 (Sarı lacivertliler, haberde belirtilen yüzdelere göre çeyrek finale yükselemeyen takımlar arasında)

Çeyrek finalde tek Türk takımı! Avrupa Ligi simüle edildi

31 - BEŞİKTAŞ %7 (Siyah beyazlılar da habere göre çeyrek finalin dışında gösterildi)

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