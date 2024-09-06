22 kişi bildirildi!

Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi için kadro bildirimini yaptı. Son gün listeye yeni transfer eklemek için çaba gösteren fakat başaramayan Aslan, 22 kişilik oyuncu listesi iletti. Türkiye'den yetişme (4) ve kulüp altyapısından yetişme (4) sayısı olan 8'i karşılayamayan Galatasaray, bu sebeple eksik bildirim yaptı. 17. yabancı konusunda ise Yusuf Demir ile Eyüp Aydın arasından Yusuf tercih edildi. Listede şu isimler var: Muslera, Batuhan, Günay, Jakobs, Davinson, Kaan, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Metehan, Kerem, Berkan, Sara, Torreira, İc ardi, Ziyech, Mertens, Yunus, Yusuf, Batshuayi, Osimhen, Barış Alper.
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