Haberler UEFA Avrupa Ligi Lille - Aston Villa maçı CANLI İZLE | Lille - Aston Villa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Lille - Aston Villa maçı CANLI İZLE | Lille - Aston Villa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Lille ve Aston Villa çeyrek final rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Dev maçta Ivan Kružliak düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Aston Villa maçı NE ZAMAN? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 10:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lille - Aston Villa maçı CANLI İZLE | Lille - Aston Villa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Lille - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Lille ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Lille - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

LILLE - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lille - Aston Villa maçı 18 Nisan Perşembe günü TSİ 19:45'te TV 8,5 ve EXXEN'de canlı yayınlanacak.

LILLE - ASTON VILLA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Taş Kağıt Makas’ın Avukat Harun’u Ozan Güven’in oğlu Ateş yakışıklı bir delikanlı oldu! İşte Ozan Güven’in 20 yaşındaki oğlu Ateş!
DNA raporu sahte mi? Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan sessizliğini bozdu: Annem söyledi!
F.Bahçe'den sürpriz doktor hamlesi! Ertuğrul Karanlık...
Beşiktaş'ta ayrılık! Geldiği gibi gidiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Roma - Milan maçı NE ZAMAN?
Marsilya - Benfica maçı ne zaman?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 18 Nisan rakamları
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 19 NİSAN | Bu Cuma Bim'de hangi ürünler indirimde?
Resmi Gazete'de bugün 18 Nisan 2024
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan sürpriz hamle! F.Bahçe'nin eski yıldızı... G.Saray'dan sürpriz hamle! F.Bahçe'nin eski yıldızı... 10:09
F.Bahçe'den sürpriz doktor hamlesi! Ertuğrul Karanlık... F.Bahçe'den sürpriz doktor hamlesi! Ertuğrul Karanlık... 10:03
Beşiktaş'ta ayrılık! Geldiği gibi gidiyor Beşiktaş'ta ayrılık! Geldiği gibi gidiyor 09:56
G.Saray bombayı patlatıyor! Real Madrid'in dünya yıldızı geliyor G.Saray bombayı patlatıyor! Real Madrid'in dünya yıldızı geliyor 09:44
Özel görüştüler! Kartal Livakovic'e bunları söyledi Özel görüştüler! Kartal Livakovic'e bunları söyledi 09:26
F.Bahçe - Olympiakos maçı ne zaman? F.Bahçe - Olympiakos maçı ne zaman? 09:26
Daha Eski
Davinson'dan transfer açıklaması! Ayrılık... Davinson'dan transfer açıklaması! Ayrılık... 09:23
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 18 Nisan bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 18 Nisan bugün kimin maçı var? 08:46
Tarihi maçta kazanan R. Madrid Tarihi maçta kazanan R. Madrid 00:54
Bayern Münih yarı finalde! Bayern Münih yarı finalde! 00:09
G.Saray'dan yılın transferi! G.Saray'dan yılın transferi! 23:30
İsmail Kartal'dan sakatlıklar hakkında açıklama! İsmail Kartal'dan sakatlıklar hakkında açıklama! 23:26