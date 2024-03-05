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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu mücadelesi başlıyor

Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı 6 Mart Çarşamba günü oynanacak olan 1 maçla başlayacak. İşte fikstür...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 11:23 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 11:25
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu mücadelesi başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı 6 Mart Çarşamba günü 1 maçla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu ilk maçları 6-7 Mart, rövanşlar ise 14 Mart'ta oynanacak.

Son 16 turunda, milli futbolculardan Orkun Kökçü'nün takımı Benfica ile Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers, 7 Mart Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda son 16 turunun maç programı şu şekilde:

6 Mart Çarşamba:

20.45 Sporting Lizbon (Portekiz)-Atalanta (İtalya)

7 Mart Perşembe:

20.45 Sparta Prag (Çekya)-Liverpool (İngiltere)

20.45 Roma (İtalya)-Brighton (İngiltere)

20.45 Karabağ (Azerbaycan)-Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa)-Villarreal (İspanya)

23.00 Benfica (Portekiz)-Rangers (İskoçya)

23.00 Freiburg (Almanya)-West Ham United (İngiltere)

23.00 Milan (İtalya)-Slavia Prag (Çekya)

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