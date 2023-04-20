Roma - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi

Roma - Feyenoord maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Roma ile Feyenoord kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Roma - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Feyenoord maçı 20 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

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