Dinamo Kiev - AEK Larnaca: 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Dinamo Kiev sahasında AEK Larnaca'yı ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı.
AEK'e galibiyeti getiren golü 8. dakikada Gyurcso kaydetti. Ev sahibi ekibin 29. dakikada Buyalskyy ile attığı gol VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonucun ardından AEK Larnaca 3 puana yükseldi. Dinamo Kiev ise 0 puanda kaldı.
Grubun 3. maçında Dinamo Kiev, 6 Ekim Perşembe günü deplasmanda Rennes'e konuk olacak. AEK Larnaca ise Fenerbahçe'yle karşı karşıya gelecek.