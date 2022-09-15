Haberler UEFA Avrupa Ligi Dinamo Kiev - AEK Larnaca: 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Dinamo Kiev - AEK Larnaca: 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin de yer aldığı B Grubu'ndaki diğer maçta AEK Larnaca, deplasmanda Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etti. Güney Kıbrıs temsilcisinin golü Gyurcso'dan geldi.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 00:35
Dinamo Kiev - AEK Larnaca: 0-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Dinamo Kiev sahasında AEK Larnaca'yı ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 1-0 kazandı.

AEK'e galibiyeti getiren golü 8. dakikada Gyurcso kaydetti. Ev sahibi ekibin 29. dakikada Buyalskyy ile attığı gol VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından AEK Larnaca 3 puana yükseldi. Dinamo Kiev ise 0 puanda kaldı.

Grubun 3. maçında Dinamo Kiev, 6 Ekim Perşembe günü deplasmanda Rennes'e konuk olacak. AEK Larnaca ise Fenerbahçe'yle karşı karşıya gelecek.

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