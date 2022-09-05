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Türk Hava Yolları UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sponsoru oldu

Her yıl dünyanın 129 ülkesinden milyonlarca insanı gökyüzünde buluşturan Türk Hava Yolları uluslararası ölçekte en çok takip edilen spor etkinliklerinden olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sponsoru oldu. Türk spor tarihinin en önemli sponsorluklarından biri olan bu prestijli iş birliği, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nin 10 Haziran 2023’te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşecek olması açısından da ayrı bir önem taşıyor.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 11:16 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 11:28
Türk Hava Yolları UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi sponsoru oldu

Türk Hava Yolları'nın resmi sponsor olarak yer alacağı Şampiyonlar Ligi organizasyonu 200 ülkede 70'den fazla yayıncı tarafından sezon boyunca 678 milyon izleyiciye ulaşıyor. Sosyal medyada ise 28 milyar etkileşim ile sporseverler Şampiyonlar Ligi heyecanına ortak oluyor. Anlaşma kapsamında Türk Hava Yolları'nın, maç yayını öncesi, esnası ve sonrasında aralarında saha kenarındaki LED ekranların da bulunduğu birçok logo görünürlüğü ve isim kullanım hakkı bulunuyor. Bununla birlikte küresel taşıyıcı; UEFA Süper Kupa, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi ve UEFA Gençler Ligi finalleri'nde de resmi sponsor unvanıyla yer alacak.

Türk Hava Yolları'nın UEFA Şampiyonlar Ligi sponsorluğuyla ilgili duyuru Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ve üst yöneticiler ile UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in ve UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein de katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat sponsorluk ile ilgili "Ülkemizin Bayrak Taşıyıcı havayolu şirketi olarak dünyanın en büyük spor organizasyonlarından olan UEFA Şampiyonlar Ligi ile gerçekleştirdiğimiz sponsorluktan heyecan duyuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru kanatlarını açan ülkemizle birlikte Türk Hava Yolları markamızı da yükseklere taşıyoruz. Bu sponsorlukla Türk Hava Yolları markasını sezon boyunca dünyanın dört bir köşesine taşıyacak, 10 Haziran 2023'te de tüm dünyayı İstanbul'da buluşturacağız. Sporun farklı kültürleri bir araya getiren birleştirici gücüne inanıyor ve dünyanın önemli spor organizasyonlarında yer almaya devam etmeyi hedefliyoruz." dedi.

UEFA Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein ise "Dünyanın en önemli spor organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Türk Hava Yolları ile birlikte yola çıktığımız için çok mutluyuz. İkimiz de kıtalardaki taraftarları bir araya getirerek küresel erişim sağlıyoruz. Anlaşmanın, bu prestijli turnuvanın finalinin İstanbul'da gerçekleşeceği yılda olmasından dolayı da çok memnunuz. İki marka olarak benzer tutkuları paylaşıyoruz ve ortaklığımız söz konusu olduğunda sınırın gökyüzü olduğuna inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

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