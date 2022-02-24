Haberler UEFA Avrupa Ligi Glasgow Rangers Borussia Dortmund maçı CANLI

Glasgow Rangers Borussia Dortmund maçı CANLI

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında Danimarka temsilcisi Rangers, sahasında Alman ekibi Borussia Dortmund ile kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2022 Perşembe 22:57
Glasgow Rangers Borussia Dortmund maçı CANLI

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında Danimarka temsilcisi Rangers ile Alman ekibi Borussia Dortmund kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

RANGERS - DORTMUND İLK 11'LER:

Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic, Jack, Lundstram, Kent, Arfield, Aribo, Morelos

Borussia Dortmund: Kobbel, Emre Can, Hummels, Schulz, Bellingham, Dahoud, Hazard, Meunier, Reus, Brandt, Malen

RANGERS - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Rangers ile Borussia Dortmund arasında oynanan maç saat 23.00'te başladı. Mücadele EXXEN'de canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Son dakika: Chelsea’nin Rus milyarderi Roman Abramovich için tarihi karar! İngiltere’den kovulacak…
Olimpiu Morutan gözden düştü! Torrent'in gelmesiyle forma şansı bulamayan Rumen yıldız kadroda düşünülmüyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor