Glasgow Rangers Borussia Dortmund maçı CANLI

UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2. maçında Danimarka temsilcisi Rangers ile Alman ekibi Borussia Dortmund kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
RANGERS - DORTMUND İLK 11'LER:
Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic, Jack, Lundstram, Kent, Arfield, Aribo, Morelos
Borussia Dortmund: Kobbel, Emre Can, Hummels, Schulz, Bellingham, Dahoud, Hazard, Meunier, Reus, Brandt, Malen
RANGERS - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Rangers ile Borussia Dortmund arasında oynanan maç saat 23.00'te başladı. Mücadele EXXEN'de canlı yayınlanıyor.