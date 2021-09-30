Lazio Lokomotiv Moskova 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı E Grubu'nda Lazio ile Lokomotiv Moskova kozlarını paylaştı. Olimpico Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Basic ve 38. dakikada Patric kaydetti.
Bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini alan Lazio puanını 3'e yükselterek 2. sırada yer aldı. Lokomotiv Moskova ise 1 puanla son sırada bulunuyor.
Grubun diğer maçında temsilcimiz Galatasaray zorlu Marsilya deplasmanından 0-0 eşitlikle dönerek liderliğini sürdürdü.
İŞTE E GRUBU'NDA PUAN DURUMU
1- GALATASARAY 4 PUAN
2- LAZIO 3 PUAN
3- MARSİLYA 2 PUAN
4- L. MOSKOVA 1 PUAN