UEFA Avrupa Ligi: Villarreal - Manchester United: 12-11 (Penaltılar) | MAÇ SONUCU - ÖZET

Avrupa'nın iki numaralı kupası UEFA Avrupa Ligi'nde final maçı büyük heyecana sahne oldu.

Villarreal ile Manchester United'ın Polonya'daki Gdansk Stadı'nda kozlarını paylaştıkları maçta 90 dakika 1-1'lik beraberlikle tamamlandı, uzatmalarda gol olmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

Villarreal, Manchester United'ı penaltılar sonucunda 12-11 mağlup ederek şampiyon oldu.





BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY'A YARAMADI

Bu zorlu maç sonrası Villarreal'in şampiyon olması Beşiktaş ve Galatasaray'ın işine gelmedi.

Ülke puanı göz önüne alındığında, Premier Lig'i 2. sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olan Manchester United'ın Avrupa Ligi'nde şampiyon olması temsilcilerimizin işine gelecekti. Fakat, Villarreal'in kupayı kaldırması sonrası işler değişti.

GALATASARAY 2. ÖN ELEMEDEN BAŞLAYACAK

Manchester United'ın kaybetmesi sonrası Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne 3. değil 2. eleme turundan başlama durumu ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların ekibin şu anki muhtemel rakipleri ise Celtic, PSV, Sparta Prag.

CİMBOM ELENİRSE AVRUPA LİGİ'NE

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda ederse Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu oynayacak. Cimbom,, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda da elenirse, Konferans Ligi play-off'larına kalacak.

BEŞİKTAŞ İÇİN 4. TORBA TEHLİKESİ

La Liga'yı 7. sırada tamamlayarak Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanan Villarreal'in Avrupa Ligi'nde şampiyon olması sonrası siyah beyazlıların Şampiyonlar Ligi'ne 3. torbadan katılması tehlikeye girdi.

Beşiktaş'ın 3. mü yoksa 4. torbada mı olacağı ön eleme maçlarının ardından netlik kazanacak. Shakhtar, Salzburg veya Benfica Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde elenirse, Beşiktaş, 3. torbada yer alabilecek.