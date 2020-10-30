Haberler UEFA Avrupa Ligi Arsenal-Dundalk maçında ilginç istatistik! Hiç faul yapmadılar

- maçında ilginç istatistik! Hiç faul yapmadılar

'nde , gruptaki ikinci maçında İrlanda ekibi 'ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada dikkat çeken detay ise konuk ekip Dundalk'ın mücadeleyi faul yapmadan tamamlaması oldu. Bu, organizasyon tarihinde de bir ilk... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 10:02
Arsenal-Dundalk maçında ilginç istatistik! Hiç faul yapmadılar

'nde gruplardaki ikinci karşılaşmalar oynandı. B Grubu'nda yer alan İngiliz temsilcisi , sahasında konuk ettiği İrlanda ekibi 'ı Nketiah, Willock ve 'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın önüne geçen bir detay vardı.

Opta verilerine göre Dundalk, bir Avrupa Ligi maçını faul yapmadan tamamlayan ilk takım oldu. Arsenal ise mücadelede tam 20 kez faul yaptı. Maçta hiç kart çıkmadı.

B Grubu'nda oynanan karşılaşmalar sonrası Arsenal 6 puanla lider olurken, Molde aynı puanla 2. sırada yer aldı. Rapid Wien puansız olarak 3. sıraya, Dundalk da yine puansız olarak son sıraya yerleşti.


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