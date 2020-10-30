Arsenal-Dundalk maçında ilginç istatistik! Hiç faul yapmadılar

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardaki ikinci karşılaşmalar oynandı. B Grubu'nda yer alan İngiliz temsilcisi Arsenal, sahasında konuk ettiği İrlanda ekibi Dundalk'ı Nketiah, Willock ve Pepe'nin golleriyle 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın önüne geçen bir detay vardı.

Opta verilerine göre Dundalk, bir Avrupa Ligi maçını faul yapmadan tamamlayan ilk takım oldu. Arsenal ise mücadelede tam 20 kez faul yaptı. Maçta hiç kart çıkmadı.

B Grubu'nda oynanan karşılaşmalar sonrası Arsenal 6 puanla lider olurken, Molde aynı puanla 2. sırada yer aldı. Rapid Wien puansız olarak 3. sıraya, Dundalk da yine puansız olarak son sıraya yerleşti.





