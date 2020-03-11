Atiba Hutchinson Kopenhag idmanında!
Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'ı ziyaret etti. Oğlu Noah ile birlikte eski takımının antrenmanına gelen yıldız isim, teknik direktör Solbakken ile de saha kenarında kısa bir sohbet gerçekleştirdi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda FC Kopenhag, İstanbul Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Fatih Terim Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Staale Solbakken yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Çalışmaların kapalı bölümünde ise taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.
ATIBA'DAN ESKİ TAKIMINA ZİYARET
Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, oğlu Noah Hutchinson ile birlikte Danimarka ekibinin Başakşehir maçı öncesi son çalışmasında eski takımını ziyaret etti. Atiba, teknik direktör Solbakken ile de saha kenarında kısa bir sohbet gerçekleştirdi.
Danimarka ekibi, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlarken, konakladığı otelde maç saatine kadar kampa girdi.
- 11.03.2020
-
Mehmet Özdilek resmen açıklandı! Yeni takımı...
Toplam 1
Yorum
kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
-
Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi sona erdi!
Toplam 1
Yorum
uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
-
Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
Atiba Hutchinson Kopenhag idmanında! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.