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11 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Beşiktaşlı yıldız Başakşehir'in rakibini ziyaret etti!

Kopenhag idmanında!

Atiba Hutchinson Kopenhag idmanında!

'ın Kanadalı futbolcusu , 'in 'ndeki rakibi Kopenhag'ı ziyaret etti. Oğlu Noah ile birlikte eski takımının antrenmanına gelen yıldız isim, Solbakken ile de saha kenarında kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

son 16 turunda FC Kopenhag, İstanbul ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı.

Staale Solbakken yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Çalışmaların kapalı bölümünde ise taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.

ATIBA'DAN ESKİ TAKIMINA ZİYARET

'ın Kanadalı futbolcusu , oğlu Noah Hutchinson ile birlikte ekibinin Başakşehir maçı öncesi son çalışmasında eski takımını ziyaret etti. Atiba, teknik direktör Solbakken ile de saha kenarında kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Danimarka ekibi, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlarken, konakladığı otelde maç saatine kadar kampa girdi.

  1. 11.03.2020
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