Östersunds'tan Arsenal'a gönderme
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Galatasaray'ı eleyerek gruplara kalan ve bu aşamayı da başarılı bir şekilde geçen Östersund, son 32 turunda Arsenal ile eşleşti. İsveç temsilcisi, kuradan sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İngiliz ekibine ise olay bir gönderme ile cevap verdi.
Arsenal'in kuraya vurgu yaparak, 'Yakında görüşürüz' paylaşımına İsveçliler de, "Şubatta Jamtkraft Arena'da görüşürüz. Lütfen Wenger'in seyahetten önce montunu kapattığından emin olun, Östersunds soğuk olacak" diye cevap verdi.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:49
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Beşiktaş, B. Münih'le eşleşince...
Toplam 1
Yorum
BJK OLSUN BAŞKAN SEN YAPACAĞININ EN İYİSİNİ YAPIYORSUN ZATEN.SENİN GİBİSİ BİR DAHA ZOR GELİR BJK NİN BAŞINA.
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Beşiktaş'tan Bayern'e jet cevap
Toplam 2
Yorum
emre bunlar tribunden etkilenmez bırakın bu işleri
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G.Saray'ın teklifi belli oldu
Toplam 7
Yorum
gs4ever cidden diger takımlardan bir farkiniz olsun.30 yas üstü adamlara o paralari vermeyin günahtir.digerleri veriyor o yüzden basari olmuyor
Östersunds'tan Arsenal'a gönderme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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