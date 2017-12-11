 Avrupa Ligi’nde eşleşmeler belli oldu – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Avrupa Ligi’nde eşleşmeler belli oldu

    Avrupa Ligi’nde eşleşmeler belli oldu

    UEFA Avrupa Ligi’nde Son 32 Turu kuraları çekildi.

    UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının tamamlanmasının ardından Son 32 Turu eşleşmeleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti. UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçları 15 Şubat 2018, rövanşları ise 22 Şubat 2018 tarihlerinde oynanacak.

    Kura çekiminin ardından oluşan eşleşmeler şöyle:

    Borussia Dortmund - Atalanta
    Nice - Lokomotiv Moskova
    Kopenhag - Atletico Madrid
    Spartak Moskova - Athletic Bilbao
    AEK Atina - Dinamo Kiev
    Celtic - Zenit
    Napoli - RB Leipzig
    Kızılyıldız - CSKA Moskova
    Lyon - Villareal
    Real Sociedad - Salzburg
    Partizan - Viktoria Plzen
    Steaua Bükreş - Lazio
    Ludogorets - Milan
    Astana - Sporting Lizbon
    Östersunds - Arsenal
    Marsilya - Braga
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:38
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