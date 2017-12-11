Avrupa Ligi’nde eşleşmeler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi’nde Son 32 Turu kuraları çekildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının tamamlanmasının ardından Son 32 Turu eşleşmeleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşti. UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçları 15 Şubat 2018, rövanşları ise 22 Şubat 2018 tarihlerinde oynanacak.
Kura çekiminin ardından oluşan eşleşmeler şöyle:
Borussia Dortmund - Atalanta
Nice - Lokomotiv Moskova
Kopenhag - Atletico Madrid
Spartak Moskova - Athletic Bilbao
AEK Atina - Dinamo Kiev
Celtic - Zenit
Napoli - RB Leipzig
Kızılyıldız - CSKA Moskova
Lyon - Villareal
Real Sociedad - Salzburg
Partizan - Viktoria Plzen
Steaua Bükreş - Lazio
Ludogorets - Milan
Astana - Sporting Lizbon
Östersunds - Arsenal
Marsilya - Braga
Kura çekiminin ardından oluşan eşleşmeler şöyle:
Borussia Dortmund - Atalanta
Nice - Lokomotiv Moskova
Kopenhag - Atletico Madrid
Spartak Moskova - Athletic Bilbao
AEK Atina - Dinamo Kiev
Celtic - Zenit
Napoli - RB Leipzig
Kızılyıldız - CSKA Moskova
Lyon - Villareal
Real Sociedad - Salzburg
Partizan - Viktoria Plzen
Steaua Bükreş - Lazio
Ludogorets - Milan
Astana - Sporting Lizbon
Östersunds - Arsenal
Marsilya - Braga
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:38
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Başkan görevi bıraktı!
Toplam 2
Yorum
rrrrrr nasri ve meleze verdiği milyonları cebinde öde antalyasporu batırdın kaçıyorsun
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Başkan görevi bıraktı!
Toplam 2
Yorum
aslan35 ben de Sayın ÖZBEK görevi bıraktı sanıp sevinmiştim :(
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Bize vursunlar önemli değil!
Toplam 14
Yorum
ercü negredo son 10 dakika oyuna giriyor kendini nasıl gösterecek.gol atacak.
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