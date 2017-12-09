Arsenal acımadı

Başakşehir’e galibiyetin yetmediği haftada Arsenal, BATE’yi 6-0’la geçerek şov yaptı. Takımı Gattuso’ya emanet eden Milan, Rijeka deplasmanından 2-0’lık yenilgiyle ayrıldı

UEFA Avrupa Ligi'nde grup etabının son maçları seyir zevki yüksek mücadelelere sahne oldu. Geçtiğimiz hafta Köln'e mağlup olan Arsenal acısını BATE'den çıkardı. Karşılaşmanın başından itibaren etkili bir oyun ortaya koyan 'Topçular', Belarus ekibini 6-0'la geçerek turnuvanın favorilerinden olduğu mesajını verdi. Temsilcilerimiz Başakşehir ve Konya Avrupa defterini bu sezon erken kapandı. Braga'yı 2-1 deviren Başakşehir; Ludogorets'in, Hoffenheim deplasmanında puan almasıyla gruptan çıkma şansını başka baharlara bıraktı. Konyaspor ise, geçen hafta olduğu gibi kendi kalesine yolladığı golle Guimaraes karşısında 1-1'lik beraberliğe razı oldu. Son haftanın en kritik maçlarından birinde Astana'yı ağırlayan Slavia Prag, gruptan çıkmak için beraberliğin yeterli olduğu karşılaşmada rakibine 1-0 mağlup oldu ve büyük hüsrana uğradı. Östersunds sürpriziyle renklenen J Grubu'nda son hafta Zorya'ya konuk olan Athletic Bilbao hata yapmadı ve 2-0 kazanarak gruptan çıkmasını bildi.



Gattuso da çare olamadı

Sezon başındaki dev transferlerine rağmen takım olmayı başaramayan Milan'a, takımın başına getirilen Gattuso da çare bulamadı. İtalyan devi ligdeki Benevento beraberliğinin ardından, Rijeka deplasmanında da 2-0'lık yenilgiye engel olamadı.