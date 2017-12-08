Avrupa Ligi'nde en golcü Zenit
UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarında en çok golü Zenit atarken, kalesinde en az golü ise Kızılyıldız gördü. Emiliano Rigoni, Junior Moraes ve Andre Silva da 6 gol ile en golcü futbolcular oldu.
Vardar en çok gol yiyen ekip
H Grubu'nda ikinci olarak bir üst tura çıkan Sırp ekibi Kızılyıldız, gruplarda en az gol yiyen ekip oldu. Kızılyıldız, 6 müsabakada kalesinde 2 gördü. Ön elemede Fenerbahçe'yi eleyen Makedon temsilcisi Vardar ise yediği 20 gol ile grup aşamasında en çok gol yiyen takım oldu.
Golcü ve asistçiler
Grup aşamalarının en golcü ekibi Zenit'in golcüsü Emiliano Rigoni, 6 gol ile bireysel olarak en çok gol atan isimler arasında yer aldı. Rigoni'nin dışında Dinamo Kiev'den Junior Moraes ve Milan'dan Andre Silva da 6 gol ile gruplarda en çok gol atan futbolcular oldu. En çok asist alanında ise zirvede Canales var. Zenit'in ardından gruptan ikinci çıkan Real Sociedad'ın İspanyol futbolcusu Sergio Canales yaptığı 5 asist ile zirvede yer aldı.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:25
-
Bayern Münih'ten Beşiktaş'a mesaj!
Toplam 3
Yorum
carsi09 iste iste sen haynkes senin de hizli kaliteli elemanlarin var ama defansin eski defans degil cok acik veriyorsun.Kartal affetmez unutma
-
2019-20'de 2. torba garanti
Toplam 8
Yorum
GÖKHAN S Arkadaş maçları commodor 64 ten izliyor
-
Türk futbolunda sorun yöneticiler
Toplam 5
Yorum
guşguş Türk futbolunda tek sorun agzından cıkanı kulagı duymayan ve aynı zamanda hic bir başarısı olmadan sabahtan akşama kadar tv.lerde konuşanlar
Avrupa Ligi'nde en golcü Zenit haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.