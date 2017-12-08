 Avrupa Ligi'nde en golcü Zenit – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Avrupa Ligi'nde en golcü

    Avrupa Ligi'nde en golcü <a href="/index/zenit?id=152d60c3-bcd6-4894-9309-22146c7d8afa" class="" rel="tag">Zenit</a>

    grup aşamalarında en çok golü atarken, kalesinde en az golü ise Kızılyıldız gördü. Emiliano Rigoni, Junior Moraes ve Andre Silva da 6 gol ile en golcü futbolcular oldu.

    'nde grup aşamalarının sona ermesinden sonra takım ve bireysel istatistikler de belli oldu. Grup aşamalarında en çok puanı Rus ekibi topladı. L Grubu'nda mücadele eden , 5 galibiyet, 1 beraberlikle 16 puan aldı. En çok golü de yine Rus ekibi kaydetti. Zenit, rakip fileleri 17 kez havalandırdı. Zenit'i Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini çalıştırıyor.

    Vardar en çok gol yiyen ekip
    H Grubu'nda ikinci olarak bir üst tura çıkan Sırp ekibi Kızılyıldız, gruplarda en az gol yiyen ekip oldu. Kızılyıldız, 6 müsabakada kalesinde 2 gördü. Ön elemede Fenerbahçe'yi eleyen Makedon temsilcisi Vardar ise yediği 20 gol ile grup aşamasında en çok gol yiyen takım oldu.

    Golcü ve asistçiler
    Grup aşamalarının en golcü ekibi Zenit'in golcüsü Emiliano Rigoni, 6 gol ile bireysel olarak en çok gol atan isimler arasında yer aldı. Rigoni'nin dışında Dinamo Kiev'den Junior Moraes ve Milan'dan Andre Silva da 6 gol ile gruplarda en çok gol atan futbolcular oldu. En çok asist alanında ise zirvede Canales var. Zenit'in ardından gruptan ikinci çıkan Real Sociedad'ın İspanyol futbolcusu Sergio Canales yaptığı 5 asist ile zirvede yer aldı.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:25
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