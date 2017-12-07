Avrupa'da zafer günü

Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz gruplarındaki son maçlarında kaderlerini belirleyecek karşılaşmalara çıkacak. I Grubu'nda, saat 23.05'tekonuk olacak. Son maçlar öncesi yeşil- beyazlılar 5 puanla üçüncü, Portekiz ekibi ise 4 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Temsilcimizin Son 32 turuna yükselebilmesi için öncelikle maçını kazanıp,evinde lidermağlup olmasını bekleyecek.aynı kaderi paylaşan M.Başakşehir de C Grubu'nda saat 21.00'de Portekiz'denağırlayacak. Turuncu-lacivertliler 5 puanla 3. sırada yer alırken, 10 puanla lider olan Portekiz ekibi ise gruptan çıkmayı daha önce garantiledi.Son 32'ye kalabilmesi için kesinlikle Braga'yı yenmesi gerekiyor. Temsilcimiz daha sonra ikili averajda üstün olduğudeplasmanında yenilmesini bekleyecek.