Avrupa'da zafer günü
Portekiz’de Guimaraes’e konuk olacak A.Konya, kazanıp Marsilya’nın Salzburg’a yenilmesini bekleyecek. Başakşehir de aynı şekilde sahasında Braga’yı devirip, Ludogorets’in Almanya’da Hoffenheim’a kaybetmesine kulak kesilecek
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz gruplarındaki son maçlarında kaderlerini belirleyecek karşılaşmalara çıkacak. I Grubu'nda A.Konya, saat 23.05'te V.Guimaraes'e konuk olacak. Son maçlar öncesi yeşil- beyazlılar 5 puanla üçüncü, Portekiz ekibi ise 4 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Temsilcimizin Son 32 turuna yükselebilmesi için öncelikle maçını kazanıp, Marsilya'nın evinde lider Salzburg'a mağlup olmasını bekleyecek. KONYA'YLA aynı kaderi paylaşan M.Başakşehir de C Grubu'nda saat 21.00'de Portekiz'den Braga'yı ağırlayacak. Turuncu-lacivertliler 5 puanla 3. sırada yer alırken, 10 puanla lider olan Portekiz ekibi ise gruptan çıkmayı daha önce garantiledi. Başakşehir'in Son 32'ye kalabilmesi için kesinlikle Braga'yı yenmesi gerekiyor. Temsilcimiz daha sonra ikili averajda üstün olduğu Ludogorets'in Hoffenheim deplasmanında yenilmesini bekleyecek.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:26
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