Yapma bunu Konya

Skubic’in penaltı golüyle öne geçen Konyaspor, Mote’nin ters vuruşuyla şok yaşadı. Temsilcimiz şansını zora soktu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ekiplerimizden Atiker Konyaspor, dün akşam Fransız ekibi Marsilya karşısında zaferi kendi elleriyle rakibine teslim etti: 1-1. İlk yarısı 0-0 berabere biten mücadelenin ikinci yarısında güçlü rakibi karşısında etkili ataklar geliştiren yeşil-beyazlılar, 80'de rakibin çıkarmak istediği top Ömer Ali'ye çarparak Bourabia'ya pas oldu. Ceza alanı içinde Amavi'nin müdahalesiyle Bourabia yerde kalınca, hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Skubic, Konya'yı 1-0 öne geçirdi.



TÜM STAT DONDU KALDI!

BU skor Konya'ya son maç öncesi tur için büyük avantaj getiriyordu ama Moke'nin 90+3'teki ters vuruşu tüm planları bozdu. Temsilcimiz kendi kalesine attığı gol yüzünden Marsilya ile 1-1 berabere kalıp işini zorlaştırdı.