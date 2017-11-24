Yapma bunu Konya
Skubic’in penaltı golüyle öne geçen Konyaspor, Mote’nin ters vuruşuyla şok yaşadı. Temsilcimiz şansını zora soktu
TÜM STAT DONDU KALDI!
BU skor Konya'ya son maç öncesi tur için büyük avantaj getiriyordu ama Moke'nin 90+3'teki ters vuruşu tüm planları bozdu. Temsilcimiz kendi kalesine attığı gol yüzünden Marsilya ile 1-1 berabere kalıp işini zorlaştırdı.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 05:06
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Tolgay'ın sözleşme detayları ortaya çıktı...
Toplam 15
Yorum
Q7 Kürdan reis Oğuzhan için 12.5-15 m arası isteyip duruyorsunuz alan çıkmıyor o adamın o kadar ettiği yerde Tolgay en az 20 m euro eder.
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Taraftarı çok üzdük
Toplam 6
Yorum
KAZA Kazaları çoğaltırsanız kendinizi morgda bulursunuz
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Aboubakar o anı anlattı: Dayanamadım
Toplam 9
Yorum
ysn_ Bitmediniz gitti, nasıl iş arkadaş,git kendi sayfanda takıl.
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