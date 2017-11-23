Östersunds tarih yazdı
Ligin 5. haftasında 8 grupta 14 karşılaşma oynandı. Villarreal, Viktoria Plzen, Salzburg, Östersunds, Nice ve Real Sociedad üst tura çıkmayı garantiledi
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları, 8 gruptaki 14 mücadeleyle başladı.
Ligde A, F, G, H, I, J, K ve L gruplarında 14 karşılaşma oynandı.
I Grubu'nda yer alan Atiker Konyaspor, konuk ettiği Olympique Marsilya ile 1-1 berabere kaldı.
Türk hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği K grubundaki Lazio-Vitesse karşılaşması da 1-1 sonuçlandı.
A Grubu'nda Villarreal, G Grubu'nda Viktoria Plzen, I Grubu'nda Salzburg, J Grubu'nda Östersunds, K Grubu'nda Nice, L Grubu'nda ise Real Sociedad, son 32 turuna adlarını yazdırdı.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Astana (Kazakistan) - Villarreal (İspanya): 2-3
F Grubu:
Lokomotiv Moskova (Rusya) - Kopenhag (Danimarka): 2-1
G Grubu:
Viktoria Plzen (Çekya) - FCSB (Romanya): 2-0
Lugano (İsviçre) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 1-0
H Grubu:
Köln (Almanya) - Arsenal (İngiltere): 1-0
BATE (Belarus) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-0
I Grubu:
Salzburg (Avusturya) - Vitoria Guimaraes (Portekiz): 3-0
Atiker Konyaspor - Olympique Marsilya (Fransa): 1-1
J Grubu:
Athletic Bilbao (İspanya) - Hertha Berlin (Almanya): 3-2
Östersunds (İsveç) - Zorya (Ukrayna): 2-0
K Grubu:
Lazio (İtalya) - Vitesse (Hollanda): 1-1
Nice (Fransa) - Zulte Waregem (Belçika): 3-1
L Grubu:
Rosenborg (Norveç) - Real Sociedad (İspanya): 0-1
Zenit (Rusya) - Vardar (Makedonya): 2-1
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:29
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