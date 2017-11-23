 Östersunds tarih yazdı – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    Östersunds tarih yazdı

    Östersunds tarih yazdı

    Ligin 5. haftasında 8 grupta 14 karşılaşma oynandı. Villarreal, Viktoria Plzen, Salzburg, Östersunds, Nice ve Real Sociedad üst tura çıkmayı garantiledi

    Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları, 8 gruptaki 14 mücadeleyle başladı.

    Ligde A, F, G, H, I, J, K ve L gruplarında 14 karşılaşma oynandı.

    I Grubu'nda yer alan Atiker Konyaspor, konuk ettiği Olympique Marsilya ile 1-1 berabere kaldı.

    Türk hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği K grubundaki Lazio-Vitesse karşılaşması da 1-1 sonuçlandı.

    A Grubu'nda Villarreal, G Grubu'nda Viktoria Plzen, I Grubu'nda Salzburg, J Grubu'nda Östersunds, K Grubu'nda Nice, L Grubu'nda ise Real Sociedad, son 32 turuna adlarını yazdırdı.

    Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

    A Grubu:

    Astana (Kazakistan) - Villarreal (İspanya): 2-3

    F Grubu:

    Lokomotiv Moskova (Rusya) - Kopenhag (Danimarka): 2-1

    G Grubu:

    Viktoria Plzen (Çekya) - FCSB (Romanya): 2-0

    Lugano (İsviçre) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 1-0

    H Grubu:

    Köln (Almanya) - Arsenal (İngiltere): 1-0

    BATE (Belarus) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-0

    I Grubu:

    Salzburg (Avusturya) - Vitoria Guimaraes (Portekiz): 3-0

    Atiker Konyaspor - Olympique Marsilya (Fransa): 1-1

    J Grubu:

    Athletic Bilbao (İspanya) - Hertha Berlin (Almanya): 3-2

    Östersunds (İsveç) - Zorya (Ukrayna): 2-0

    K Grubu:

    Lazio (İtalya) - Vitesse (Hollanda): 1-1

    Nice (Fransa) - Zulte Waregem (Belçika): 3-1

    L Grubu:

    Rosenborg (Norveç) - Real Sociedad (İspanya): 0-1

    Zenit (Rusya) - Vardar (Makedonya): 2-1

    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:29
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