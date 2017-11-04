 Lyon damgası – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Lyon damgası

    Lyon damgası

    Geçtigimiz hafta İngiltere’de devirdiği Everton’u, bu kez evinde 3-0’la geçen Lyon turun kapısını araladı. D. Kiev, S. Bükreş, Arsenal, Lazio ve Zenit gruptan çıkmayı garantiledi

    UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçlarında da heyecan doruktaydı. C Grubu'ndaki Başakşehir'in Visca ile beraberliği son dakikada kurtarıp iddiasını sürdürdüğü haftada; diğer temsilcimiz Konyaspor, Salzburg karşısında 0-0'la deplasmandaki ilk puanını kazandı. Aynı grupta Guimares evindeki Marsilya mücadelesinden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak büyük sürprize imza attı. Geceye damgasını ise şüphesiz Lyon vurdu. Fransız temsilcisi, Lukaku'nun ayrılmasının ardından dibe vuran Everton'u; Depay'ın etkili performansıyla 3-0'la geçerek turun kapısını ardına kadar açtı. Bu sonuçla kötü gidişatını sürdüren İngiliz ekibi ise kupaya veda etti. Son 7 maçında 1 kez galip gelebilen Hakan Çalhanoğlu'lu Milan, AEK engelini yine aşamazken, 0-0'lık beraberlik sonrası teknik direktör Montella eleştirilerin hedef noktasına oturdu. Emirates'te Kızılyıldız'ı konuk eden Arsenal, ecel terleri döktüğü mücadeleden aldığı 1 puanla gruptan çıkmayı garantiledi. Dinamo Kiev, Steaua Bükreş, Lazio ve Zenit de üst tura çıkan diğer takımlar oldu.

    KÖLN'DE OSAKO BÖYLE İSTEDİ
    H Grubu'nda heyecan kasırgası şeklinde geçen maçta Köln, BATE'yi ağırladı. İlk yarı 2-1 konuk ekibin üstünlüğüyle geçilirken, 46'da oyuna giren Japon forvet Osako 2 gol ve 1 asistlik fantastik performansıyla takımına 5-2'lik zaferi getirdi. Geçtiğimiz sezonki başarılı günlerini mumla arayan Favre yönetimindeki Nice ise, Lazio deplasmanında son dakikada şanssız bir golle yıkıldı.
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:45
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lyon damgası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.