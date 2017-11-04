Lyon damgası
Geçtigimiz hafta İngiltere’de devirdiği Everton’u, bu kez evinde 3-0’la geçen Lyon turun kapısını araladı. D. Kiev, S. Bükreş, Arsenal, Lazio ve Zenit gruptan çıkmayı garantiledi
KÖLN'DE OSAKO BÖYLE İSTEDİ
H Grubu'nda heyecan kasırgası şeklinde geçen maçta Köln, BATE'yi ağırladı. İlk yarı 2-1 konuk ekibin üstünlüğüyle geçilirken, 46'da oyuna giren Japon forvet Osako 2 gol ve 1 asistlik fantastik performansıyla takımına 5-2'lik zaferi getirdi. Geçtiğimiz sezonki başarılı günlerini mumla arayan Favre yönetimindeki Nice ise, Lazio deplasmanında son dakikada şanssız bir golle yıkıldı.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:45
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Maicon gol krallığına koşuyor!
Toplam 5
Yorum
fb gs liler başakşehirde 5 atın bakalım atabiliyonuzmu siz ancak güçsüzlere fark atarsınız fb ile ts maçında neredeydiniz sahadan sildilergsyi
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb gs liler başak şehirde atın bakalım 5 tane siz ancak güçsüz takımlara fark atın neredeydiniz fb ile ts maçlarında top göstermedi fb ile ts
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Galatasaraylı futbolcu Başakşehir maçında yok!
Toplam 6
Yorum
fb başakşehirede atın 5 tane bakalım gs küçük takımlara gücü yeter ancak fb maçında ts maçında neredeydiniz buldunuz ufak takımı atın
Lyon damgası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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