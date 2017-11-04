Lyon damgası

Geçtigimiz hafta İngiltere’de devirdiği Everton’u, bu kez evinde 3-0’la geçen Lyon turun kapısını araladı. D. Kiev, S. Bükreş, Arsenal, Lazio ve Zenit gruptan çıkmayı garantiledi

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçlarında da heyecan doruktaydı. C Grubu'ndaki Başakşehir'in Visca ile beraberliği son dakikada kurtarıp iddiasını sürdürdüğü haftada; diğer temsilcimiz Konyaspor, Salzburg karşısında 0-0'la deplasmandaki ilk puanını kazandı. Aynı grupta Guimares evindeki Marsilya mücadelesinden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak büyük sürprize imza attı. Geceye damgasını ise şüphesiz Lyon vurdu. Fransız temsilcisi, Lukaku'nun ayrılmasının ardından dibe vuran Everton'u; Depay'ın etkili performansıyla 3-0'la geçerek turun kapısını ardına kadar açtı. Bu sonuçla kötü gidişatını sürdüren İngiliz ekibi ise kupaya veda etti. Son 7 maçında 1 kez galip gelebilen Hakan Çalhanoğlu'lu Milan, AEK engelini yine aşamazken, 0-0'lık beraberlik sonrası teknik direktör Montella eleştirilerin hedef noktasına oturdu. Emirates'te Kızılyıldız'ı konuk eden Arsenal, ecel terleri döktüğü mücadeleden aldığı 1 puanla gruptan çıkmayı garantiledi. Dinamo Kiev, Steaua Bükreş, Lazio ve Zenit de üst tura çıkan diğer takımlar oldu.



KÖLN'DE OSAKO BÖYLE İSTEDİ

H Grubu'nda heyecan kasırgası şeklinde geçen maçta Köln, BATE'yi ağırladı. İlk yarı 2-1 konuk ekibin üstünlüğüyle geçilirken, 46'da oyuna giren Japon forvet Osako 2 gol ve 1 asistlik fantastik performansıyla takımına 5-2'lik zaferi getirdi. Geçtiğimiz sezonki başarılı günlerini mumla arayan Favre yönetimindeki Nice ise, Lazio deplasmanında son dakikada şanssız bir golle yıkıldı.