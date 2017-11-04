 Evra'dan taraftara uçan tekme – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
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    04 Kasım 2017, Cumartesi
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    Evra'dan taraftara uçan tekme

    Evra'dan taraftara uçan tekme
    VİTORİA Guimares'in, Marsilya'yı konuk ettiği karşılaşmanın öncesinde sahalarda ender görülen bir olay yaşandı. Mücadele öncesinde kendi takımının taraftarıyla gerginlik yaşayan Marsilyalı Patrice Evra, taraftara uçan tekme attı. Bu olayın ardından kırmızı kart gören Fransız savunmacı, Avrupa Ligi tarihinde maç başlamadan önce oyun dışında kalan ilk oyuncu olurken; UEFA tarafından Evra'ya disiplin soruşturması açıldığı belirtildi.
    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:47
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