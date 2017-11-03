Özkahya'dan büyük hata!
Dün gece oynanan Steaua Bükreş - Hapoel Beer Sheva maçında top çizgide elle kesen oyuncuyu görmeyen hakem Halis Özkahya, büyük bir hataya imza attı.
Mücadelenin 1-1 devam ettiği 52. dakikada, Steaua'da Budescu, kaleciyi geçti ve kaleye doğru şutunu gönderdi. Ancak çizgide bulunan Hapoel'in defans oyuncusu, eliyle müdahale ederek topun kaleye gitmesini engelledi.
Halis Özkahya'nın bu pozisyonda penaltı kararı vermemesi gündem oldu.
Hakem Halis Özkahya net penaltı pozisyonunu atladı. Romanya ekibi şiddetli itirazlarda bulunsa da karar değişmedi.
Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 08:42
-
Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 4- Turk oyunculari kendilerini gelistirmek yerine gevsemeye baslarlar 5- Sonra hepimiz kaybederiz.
-
Real Madrid'in Cüneyt Çakır öfkesi!
Toplam 29
Yorum
TS Bu adam zaten cim bom'u kurtarmaktan baska bir sey yapmaz.
-
Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 2- GS basarili oldukca yabanci siniri zorlanir ve kural getirilir. 3- Turk oyuncularin fiyati artar ve mecburen alinir
Özkahya'dan büyük hata! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.