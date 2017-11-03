 Özkahya'dan büyük hata! – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Özkahya'dan büyük hata!

    Özkahya'dan büyük hata!

    Dün gece oynanan Steaua Bükreş - Hapoel Beer Sheva maçında top çizgide elle kesen oyuncuyu görmeyen hakem , büyük bir hataya imza attı.

    Mücadelenin 1-1 devam ettiği 52. dakikada, Steaua'da Budescu, kaleciyi geçti ve kaleye doğru şutunu gönderdi. Ancak çizgide bulunan Hapoel'in defans oyuncusu, eliyle müdahale ederek topun kaleye gitmesini engelledi.

    'nın bu pozisyonda penaltı kararı vermemesi gündem oldu.

    Hakem Halis Özkahya net penaltı pozisyonunu atladı. Romanya ekibi şiddetli itirazlarda bulunsa da karar değişmedi.

    Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 08:42
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