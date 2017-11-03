Özkahya'dan büyük hata!

Mücadelenin 1-1 devam ettiği 52. dakikada, Steaua'da Budescu, kaleciyi geçti ve kaleye doğru şutunu gönderdi. Ancak çizgide bulunan Hapoel'in defans oyuncusu, eliyle müdahale ederek topun kaleye gitmesini engelledi.

Halis Özkahya'nın bu pozisyonda penaltı kararı vermemesi gündem oldu.

Hakem Halis Özkahya net penaltı pozisyonunu atladı. Romanya ekibi şiddetli itirazlarda bulunsa da karar değişmedi.



Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.