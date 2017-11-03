Konyaspor, 1 puanla döndü

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4'üncü hafta karşılaşmasında Atiker Konyaspor, deplasmanda Salzburg ile 0-0 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada sağ kanattan Ömer Ali'nin kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasına yakın bir noktada topla buluşan Selim'in vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan geri döndü.



27. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Dabbur'un ceza sahasına girerek sol çaprazdan vuruşunda kaleci Serkan yatarak meşin yuvarlağa sahip oldu.



32. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Wolf'un önünü boşaltıp şutunda kaleci Serkan meşin yuvarlağı kontrol etti.



36. dakikada orta alanda aldığı kısa pasla topla ilerleyen Haidara'nın kaleyi cepheden gören uzak bir noktadan şutunda top kaleci Serkan'ın kontrolünde auta çıktı.



45+1. dakikada Evouna'nın kısa pasıyla topla buluşan Skubic'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, top yerden direğin hemen yanından dışarı çıktı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



53. dakikada kaleyi cepheden gören noktada topla buluşan Samassekou kaleye şutunu çekti. topu kaleci Serkan tokatlayarak uzaklaştırdı.



56. dakikada Wolf'un kısa pasıyla topla buluşan Dabbur ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye şutunu çekti, top yerden dışarıya çıktı.



78. dakikada Salzburg atağında sol kanattan ceza sahasına Lainen'in ortasında Dabbur kafayla vurduğu top avuta çıktı.



83. dakikada Ömer Ali'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yükselen Milosevic'in kafa vuruşunda top üstten dışarıya çıktı.



90. dakikada Salzburg atağında topla buluşan Dabbur'un pasında topu önünde bulan Schlager'in yerden sert vuruşunda kaleci Serkan son anda ayağıyla topu kornere gönderdi.



STAT: Red Bull Arena



HAKEMLER: Paolo Mazzoleni, Matteo Passeri, Alessandro Costanzo



SALZBURG: Stankovic, Lainer, Miranda, Caleta-Car, Ulmer, Samassekou, Haidara (Dk. 74 Yabo), Berisha, Wolf (Dk. 69 Minamino), Dabbur, Gulbrandsen (Dk. 87 Schlager)



ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim, Moke, Ferhat, Bourabia, Jonsson (Dk. 46 Ali Çamdalı), Ömer Ali, Musa (Dk. 62 Fofana), Milosevic (Dk. 89 Volkan), Evouna



SARI KARTLAR: Jonsson, Ali Çamdalı (Atiker Konyaspor)