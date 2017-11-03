Evra, maçtan önce kırmızı kart gördü!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Atiker Konyaspor'un yer aldığı I Grubu'nun diğer maçında karşılaşma öncesi ortalık karıştı.



Maç öncesi bir Marsilya taraftarına uçan tekme atan Patrice Evra kırmızı kart görerek UEFA Avrupa Ligi tarihinde bir ilke imza attı.







Kırmızı kartın ardından Marsilya, maça 6 yedek oyuncuyla çıkmak zorunda kaldı.



