Evra, maçtan önce kırmızı kart gördü!
Vitoria Guimaraes maçı öncesinde bir Marsilya taraftarına tekme atan Marsilyalı Patrice Evra, bu hareketi sebebiyle kırmızı kart gördü.
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Atiker Konyaspor'un yer aldığı I Grubu'nun diğer maçında karşılaşma öncesi ortalık karıştı.
Maç öncesi bir Marsilya taraftarına uçan tekme atan Patrice Evra kırmızı kart görerek UEFA Avrupa Ligi tarihinde bir ilke imza attı.
Kırmızı kartın ardından Marsilya, maça 6 yedek oyuncuyla çıkmak zorunda kaldı.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:29
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 4- Turk oyunculari kendilerini gelistirmek yerine gevsemeye baslarlar 5- Sonra hepimiz kaybederiz.
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Real Madrid'in Cüneyt Çakır öfkesi!
Toplam 29
Yorum
TS Bu adam zaten cim bom'u kurtarmaktan baska bir sey yapmaz.
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 2- GS basarili oldukca yabanci siniri zorlanir ve kural getirilir. 3- Turk oyuncularin fiyati artar ve mecburen alinir
Evra, maçtan önce kırmızı kart gördü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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