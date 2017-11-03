Başakşehirli 7 futbolcudan daha genç!
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 4. haftasında 1-1 biten Medipol-Başakşehir-Hoffenheim maçı, ilginç bir istatistiğe sahne oldu.
Edin Visca'nın 90+3'te attığı golle galibiyetten olan Alman ekibinin teknik direktörü Julian Nagelsmann, bu karşılaşmada Başekşehir forması giyen 14 futbolcunun 7'sinden daha gençti.
Antrenörlük hayatına henüz 19 yaşındayken başlayan 23 Temmuz 1987 doğumlu Nagelsmann'ın, Medipol Başakşehirli futbolcular Alexandru Epureanu(27 Eylük 1986), Gael Clichy(26 Temmuz 1985), Gökhan İnler(27 Haziran(1984), Mossoro(4 Temmuz 1983), Stefano Napoleoni(26 Haziran 1986), Eljero Elia(13 Şubat 1987) ve Mevlüt Erdinç'ten(25 Şubat 1987) daha genç olması dikkatleri çekti.
- 03 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 08:47
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 4- Turk oyunculari kendilerini gelistirmek yerine gevsemeye baslarlar 5- Sonra hepimiz kaybederiz.
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Real Madrid'in Cüneyt Çakır öfkesi!
Toplam 29
Yorum
TS Bu adam zaten cim bom'u kurtarmaktan baska bir sey yapmaz.
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Akbaba planı
Toplam 2
Yorum
HagiHagi 2- GS basarili oldukca yabanci siniri zorlanir ve kural getirilir. 3- Turk oyuncularin fiyati artar ve mecburen alinir
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