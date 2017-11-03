 Başakşehirli 7 futbolcudan daha genç! – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
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    03 Kasım 2017, Cuma
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    Başakşehirli 7 futbolcudan daha genç!

    Başakşehirli 7 futbolcudan daha genç!

    UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 4. haftasında 1-1 biten Medipol-Başakşehir-Hoffenheim maçı, ilginç bir istatistiğe sahne oldu.

    Edin Visca'nın 90+3'te attığı golle galibiyetten olan Alman ekibinin teknik direktörü , bu karşılaşmada Başekşehir forması giyen 14 futbolcunun 7'sinden daha gençti.

    Antrenörlük hayatına henüz 19 yaşındayken başlayan 23 Temmuz 1987 doğumlu Nagelsmann'ın, Medipol Başakşehirli futbolcular Alexandru Epureanu(27 Eylük 1986), Gael Clichy(26 Temmuz 1985), Gökhan İnler(27 Haziran(1984), Mossoro(4 Temmuz 1983), Stefano Napoleoni(26 Haziran 1986), Eljero Elia(13 Şubat 1987) ve Mevlüt Erdinç'ten(25 Şubat 1987) daha genç olması dikkatleri çekti.

    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 08:47
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