Başakşehirli 7 futbolcudan daha genç!

Edin Visca'nın 90+3'te attığı golle galibiyetten olan Alman ekibinin teknik direktörü Julian Nagelsmann, bu karşılaşmada Başekşehir forması giyen 14 futbolcunun 7'sinden daha gençti.

Antrenörlük hayatına henüz 19 yaşındayken başlayan 23 Temmuz 1987 doğumlu Nagelsmann'ın, Medipol Başakşehirli futbolcular Alexandru Epureanu(27 Eylük 1986), Gael Clichy(26 Temmuz 1985), Gökhan İnler(27 Haziran(1984), Mossoro(4 Temmuz 1983), Stefano Napoleoni(26 Haziran 1986), Eljero Elia(13 Şubat 1987) ve Mevlüt Erdinç'ten(25 Şubat 1987) daha genç olması dikkatleri çekti.